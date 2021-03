Makeup primavera estate 2021: le tendenze da non perdere assolutamente!

Le tendenze makeup che caratterizzeranno la primavera estate 2021 e che regaleranno quel tocco di glamour anche indossando la mascherina.

Anche il 2021 sarà un anno che vivremo all’insegna dell’emergenza covid-19 ma anche un anno in cui lo stile e il mondo della bellezza hanno deciso di andare avanti e di creare nuove o riportare in voga vecchie tendenze alle quali nessuna donna dovrebbe rinunciare nonostante l’utilizzo della mascherina.

Il focus come si potrà facilmente immaginare sarà concentrato sul trucco occhi ma anche le labbra si vestiranno di tonalità brillanti e di texture vellutare e ovviamente a lunghissima tenuta.

Makeup primavera estate 2021: la base, il trucco occhi e il trucco labbra che indosseremo

Il makeup, come la moda vedono in questo 2021 un ritorno abbastanza prepotente degli anni ’80 sia nei colori ma anche nella tipologia di formulazione dei prodotti. Tornano le tonalità luminose, i colori pop e soprattutto le sopracciglia super naturali.

La dove il makeup sarà più leggero a causa dell’obbligo di indossare la mascherina, diventerà fondamentale avere una pelle perfetta e priva di imperfezioni, per questo la cura della pelle in questa nuova stagione sarà importantissima. Anche il trucco sposa in questo 2021 diventa naturale con una skin care perfetta.

La base trucco per la primavera estate 2021

La base trucco per la primavera estate diventa minimal ma non meno performante. Via libera al correttore utilizzato anche da solo per uniformare l’incarnato ed eliminare ombre soltanto dove serve e sì ai fondotinta liquidi a bassa coprenza che possano regalare un aspetto compatto alla pelle senza stamparsi prepotentemente sulla mascherina.

Se le tendenze vogliono una base fresca e leggera, la pretendono luminosa, per questo gli zigomi saranno messi in evidenza soprattutto da illuminanti liquidi ma anche in polvere pressata.

Il blush per la primavera estate 2021

Il posto d’onore per la base trucco in questa prossima bella stagione lo avrà il blush che farà capolino sulle gote intraviste dalla mascherina e sarà naturale e dal colore deciso ma sfumato, tanto da donare un aspetto sano all’incarnato.

Il trucco occhi per la primavera estate 2021

Il trucco occhi sarà in piena tendenza anni ’80, i colori saranno protagonisti, in particolare il colore pantone 2021, il giallo (illuminating). Se però le passerelle ci hanno regalato ‘mix and match’ di sfumature sovrapposte, la tendenza per la vita di tutti i giorni, sarà quello di scegliere un colore, anche molto acceso ed utilizzarlo sfumandolo dalla palpebra mobile verso le sopracciglia.

L’eyeliner torna protagonista e si veste di grafiche geometriche e linee che svettano allungando l’occhio orizzontalmente. Scopri come realizzare un trucco naturale e luminoso perfetto per tutti i giorni.

Il trucco labbra per la primavere estate 2021

La mascherina ci costringerà a rinunciare al rossetto? Assolutamente no! Le labbra infatti si vestiranno di colori brillanti e texture vellutate ma la nuova tendenza vedrà il colore tamponato, soprattutto sulla parte centrale delle labbra.

Un posto di rilievo lo avranno sempre le tinte labbra che regaleranno la possibilità di avere delle labbra colorate e rigorosamente ‘no transfer’ .