Elodie è la nuova doll di Versace! Ecco perché il brand iconico è anche rivoluzionario

Elodie è a tutti gli effetti la nuova doll di Versace. La cantante di “Vertigine” ha spesso scelto questo brand iconico. Sicuramente per lo stile, ma non solo: Versace è in assoluto il brand più rivoluzionario e al passo con i tempi di tutti!

Oggi, lunedì 27 settembre, si chiude ufficialmente la settimana più importante della stagione, la Milano Fashion Week. È stata una settimana positiva. Molte sono state le innovazioni e i cambiamenti. Ci sono stati alcuni ritorni importanti, come Roberto Cavalli con Fausto Puglisi alla direzione creativa, ma anche delle belle scoperte, come Andreadamo e MM6 Maison Margiela (spin-off di Maison Margiela).

La cosa più importante di questa Milano Fashion Week è che dopo un periodo buio la moda è finalmente tornata a splendere, con le sfilate dal vivo e gli spettatori seduti in prima fila, muniti di cellulare per immortalare le nuove tendenze. Ma un brand tra tutti è riuscito a lasciare un segno positivo tra gli spettatori e noi amanti della moda a casa, e non solo dal punto di vista stilistico. Versace, seguito sempre dalla mente geniale ed attenta di Donatella Versace, continua a contraddistinguersi tra tutti gli altri brand. E Elodie, con il suo outfit totalmente Versace, si è trasformata nella doll che tutte avremmo voluto essere da bambine!

Venerdì 24 settembre, ore 20:00. Nel cuore della Milano Fashion Week si è tenuta la sfilata di Versace. Sulle note di Dua Lipa, la cantante stessa sfilava sulla passerella più cool di Milano, accompagnata da Gigi Hadid, Naomi Campbell, Irina Shaykhlislamova e la figlia di Madonna, Lourdes Leon.

Tanti i nomi degli spettatori Vip, tra cui i Ferragnez, Leonie Hanne e molti altri. Ma tra tutti solo una spicca. Con il suo look e la sua eleganza, Elodie emerge tra la moltitudine di stelle ben vestite alla sfilata di Versace. Con il suo nuovo look, legato al lancio del suo nuovo singolo “Vertigine“, Elodie diventa una bambola, la doll di Versace.

Bandana colorata sulla chioma lunghissima lavorata con delle onde larghe. Un mini abito color lilla, formato da paillettes grandi agganciate tra di loro da altre piccole perline. Una hand bag, sempre Versace, e le scarpe zeppa lilla in stile anni ’60 segno di riconoscimento della nuova collezione del brand di Donatella.

Versace ha lasciato tutti a bocca aperta con le varie creazioni, ma non solo per questo.

Volete sapere il perché? Ecco la guida di stile di CheDonna che vi dirà tutto ciò che c’è da sapere sulla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week!

Alla Milano Fashion Week, Elodie spicca tra tutti alla sfilata di Versace: uno dei pochi brand ad aver portato anche sulla passerella l’inclusività!

Abbiamo ribadito molte volte l’importanza che ha avuto per il settore della moda, e per l’economia italiana, la Milano Fashion Week. Ma ciò che i brand di lusso dovrebbero tenere bene a mente è che oltre che a lanciare le tendenze che noi tutti copieremo nei negozi a basso costo, le settimane della moda in generale sono importantissime per l’impatto estetico e sociale che la moda avrà sulle masse. Mi spiego meglio.

Il mondo dell’estetica segue, purtroppo, dei filoni, dei canoni, dettati dai BIG del settore. E mai come in questi momenti, ad esempio con le settimane della moda, gli occhi di tutti sono puntati sui look, sul trucco e parrucco, e sui fisici delle modelle che sfilano sulle passerelle più importanti del mondo.

Nonostante gli anni, le campagne pubblicitarie e tante altre chiacchiere provenienti proprio dai brand di lusso, sono tante, troppe, le modelle taglia xxs che sfilano mostrando fisicità al limite della normalità. Ad esempio Bluemarine è stata presa di mira per aver fatto sfilare modelle in top e slip esageratamente magre. Solo per citarne uno.

Fortunatamente alla Milano Fashion Week alcuni brand si sono distaccati da questi canoni estetici per dare un impatto diverso, e per mostrare che la moda deve andare di pari passo e deve essere sinonimo di inclusività.

Uno di questi brand è proprio Versace, che ha mostrato tra le modelle di punta fisicità normali, in carne. Taglie diverse, corpi diversi, ma tutti splendidi!

Perché la moda è per tutti, e nessuno deve sentirsi escluso. Soprattutto dobbiamo imparare ad amarci per quello che siamo, per il nostro corpo e il nostro aspetto. Questo è il messaggio che Versace ha voluto lanciare con la sua collezione, e noi non possiamo fare altro che sperare che questo messaggio diventi unico, per tutti!

Emanuela Cappelli