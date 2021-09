Ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco: doppio piacere a tavola

La pasta fresca fatta in casa è sempre un bel banco di prova per gli chef ma i ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco sono talmente buona che vale qualche sacrificio

Ci sono tanti ingredienti, ma non dovete spaventarvi. I ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco sono un classico primo piatto per la domenica o comunque per le occasioni di festa, quando avete più tempo per mettervi in cucina.

Più passaggi, ma tutti facili, per una ricetta da applausi vero, che vi darà grande soddisfazione.

L’unica cosa che conta è scegliere materie prima ottime a partire dal manzo e dalla ricotta vaccina che serve per il ripieno.

Ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco

Una ricetta completa che però possono diventare due. Se invece di tagliare a pezzetti la braciola al sugo, per condire i ravioli usate solo il pomodoro insaporito con la carne, potete tagliare a fette il manzo e servirlo come secondo piatto.

Ingredienti:

250 g farina 00

300 g ricotta

3 uova

80 g pecorino grattugiato

noce moscata q.b.

700 g manzo in fetta unica

80 g di pancetta

60 g di lardo

500 ml passata di pomodoro

2 ciuffi di prezzemolo

1 spicchio di aglio

1 bicchierino di vino bianco secco

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partite con il ragù a base di carne. Tritate insieme lo spicchio di aglio e un ciuffo di prezzemolo, poi mescolateli in un piattino con 40 grammi di pecorino, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Poi battete leggermente la fetta di manzo e quando è più piatta farcitela con il trito saporito e con la pancetta a fettine.

Arrotolate la fetta di carne e fermatela con qualche giro di spago da cucina per non far uscire il ripieno. Poi prendete un tegame e mettete a rosolare il lardo tagliato a dadini con due cucchiai di olio d’oliva.

Quando il lardo è sciolto, appoggiate la carne e lasciatela rosolare per qualche minuto a fiamma medio-alta. Poi irrorate con il vino bianco secco e aspettate che evapori prima di aggiungere anche la passata di pomodoro (comprata, o ancora meglio fatta da voi).

Salate e cuocete a fiamma bassa per 2 ore in tutto, allungando ogni tanto con un mestolo di acqua se vedete che si asciuga troppo.

Quando manca una mezz’oretta alla fine della cottura, mettete su l’acqua per la pasta e preparate i ravioli con la ricotta. Versate sul piano di lavoro la farina, formate la classica fontana e in mezzo rompete due uova. Poi un pizzichino di sale e impastate aggiungendo un po’ di acqua tiepida per ottenere un impasto sodo.

Appena l’impasto è pronto, non serve lasciarlo riposare. Stendetelo con il mattarello o la macchina per la pasta ricavando una serie di strisce sottili e tenete da parte. Preparate il ripieno mescolando in un piatto la ricotta vaccina, 1 uovo, il resto del pecorino, un ciuffo di prezzemolo tritato, salate e pepate.

Amalgamate tutto e poi distribuire il ripieno a cucchiaiate su metà delle strisce di sfoglia chiudendo con l’altra metà. Quindi con l’apposito attrezzo, oppure solo con un coltello ricavate i vostri ravioli.

Quando l’acqua bolle, lessateli scolandoli poi con un mestolo forato. Metteteli in una ciotola e condite con il sugo a base di carne dopo aver tolto lo spago e aver tagliato a pezzetti il rotolo di manzo ripieno. Eventualmente potete ancora spolverizzare con pecorino e portate in tavola.