Avete mai visto la casa di Carmen Russo? Familiare e accogliente

Avete mai visto la casa di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? La coppia, sposata da 34 anni, vive in una villetta familiare e accogliente.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Sposati dal 1987, si amano più del primo giorno. Complici, uniti sia nella vita privata che nel lavoro, hanno coronato il loro amore con la nascita, otto anni fa, della piccola Maria, diventata il centro del loro mondo.

Con la loro bambina, formano una famiglia meravigliosa che ha messo le proprie radici a Roma. Ma dove vivono esattamente Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la loro piccola?

Casa Carmen Russo: una splendida villetta familiare e accogliente a Roma

Protagonisti da anni del mondo dello spettacolo italiano, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, pur non essendo di Roma, hanno scelto di vivere nella capitale per ragioni lavorative. La coppia, insieme alla piccola Maria, vive in una splendida villetta non distante dalla capitale.

L’arredamento della villetta è familiare e classico. Carmen è solita condividere sui social alcune foto del suo nido d’amore in cui ama trascorrere il tempo insieme alla propria famiglia.

La villetta presenta un’ampia cucina con le mattonelle rosse in cui sia Enzo che Paolo si dilettano ai fornelli.

Il salone presenta dei mattoni a vista con un ampio divano mentre la luce entra da ampie vetrate. Immancabile, poi, il camino.

La camera da letto della coppia presenta diversi quadri, un grande letto matrimoniale con una testata morbida color champagne. Non mancano i fiori e vari oggetti che rappresentano lo stile di vita della coppia.

Non manca, poi, il giardino con la coppia che è grande amante dei cani, diventati i migliori amici di Maria che trascorre il proprio tempo anche nella sua splendida cameretta.

