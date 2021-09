Brown beige makeup: piace tanto a Francesca Ferragni e il suo look è top

Brown beige makeup: è il trend del momento, molto apprezzato da modelle, showgirl e social influencer. Anche Francesca Ferragni lo sceglie spesso per un look naturale e impeccabile. Prendi spunto da lei!

Tutte pazze per il makeup! Non ci ferma neppure la pandemia di Covid-19 (e menomale!); facciamo il possibile per sentirci più belle e sicure con il trucco giusto. L’obiettivo è: valorizzare il viso nella sua totalità.

Occhi, sopracciglia, labbra, zigomi e guance sono elementi distintivi e unici. Con un buon makeup possiamo migliorare il nostro aspetto, correggendo anche alcune imperfezioni che ci fanno sentire a disagio.

Quasi tutte diamo molta importanza al trucco occhi, e non potrebbe essere diversamente! Sono il nostro biglietto da visita, nonché il principale strumento di comunicazione non verbale. A volte basta solo uno sguardo per trasferire emozioni uniche, che restano scolpite per sempre nel cuore.

Le tecniche da provare per il trucco occhi sono tantissime. Ma, nell’ultimo periodo, sta letteralmente spopolando il makeup nude brown-beige, che si adatta bene a tutti i colori di occhi e tipi di incarato.

Questa tecnica consente di ricreare un trucco occhi quasi ‘invisibile’, perfetto per ogni occasione. Si usano colori meno intensi, nei toni del brown e del beige, sfumati all’esterno dell’occhio, realizzando così una finta linea di eyeliner con i soli ombretti. Risultato? Uno sguardo più profondo e accattivante, ma senza scadere nell’eccesso.

Il makeup nude brown-beige piace molto anche a Francesca Ferragni, sorella della ‘regina’ delle influencer Chiara Ferragni. La bellissima odontoiatra, volto noto di tante campagne pubblicitarie, punta spesso su makeup acqua e sapone. Per gli occhi, quasi sempre sceglie ombretti nei toni del marrone chiaro e del beige, sapientemente sfumati. Se ti piace il suo stile, allora lasciati ispirare!

Brown beige makeup nude: ok per la Ferragni, ma a chi sta bene?

Il makeup nei toni del marrone è un evergreen. Tendenzialmente sta bene a tutte, seppur con le dovute differenze nella scelta delle nuance.

In linea generale, parliamo sicuramente di un colore che si presta a molte combinazioni. Infatti, se abbinato al bronzo, all’oro, al beige-champagne oppure all’albicocca, regge perfettamente tutto il makeup e, le labbra, possono essere lasciate nude.

Ogni donna può provare il makeup marrone, a patto però che si trovino i toni giusti, del tutto personali, che rispettino i riflessi di pelle, occhi e capelli. Francesca Ferragni, per esempio, adora il brown-beige makeup nude e lo abbina ad ogni mise, da quella più casual a quella più ricercata.

Occhi verdi e capelli color miele, Francesca Ferragni non è seconda a sua sorella Chiara per il buon gusto in fatto di trucco. Sa perfettamente come valorizzare con eleganza il suo sguardo.



Per far risaltare l’iride verde, l’influencer punta su tonalità tenuti quali il color carne, il cipria, il bianco, il beige e il marrone chiaro.

A ben guardare gli scatti di Instagam, si capisce anche qual è la tecnica che utilizza. La Ferragni applica l’ombretto più chiaro (beige) sulla palpebra mobile e, poi, lo sfuma con un colore più scuro, come il marrone opaco, sulla piega dell’occhio o sull’angolo esterno.

Con un trucco così, bello, sobrio e di gran classe, non si può fare a meno del mascara. Parliamo di uno tra i cosmetici irrinunciabili per le italiane, secondo un sondaggio del 2017.

Questo prodotto è un vero must have, perfetto per dare una forma più definita all’occhio. Nella sua versione waterproof, è il miglior alleato di bellezza anche in estate con il caldo torrido. Insomma, toglieteci tutto ma non il mascara!



Guardando le foto, noterai che anche Francesca Ferragni ha messo una buona dose di mascara, per enfatizzare di più lo sguardo ma senza appesantirlo. Questo prodotto va steso con movimenti circolari, dal basso verso l’alto, cercando di mantenere la palpebra fissa. Il consiglio in più: quando lo applichi, ricorda di prendere tutte le ciglia dalla radice, con dei piccoli movimenti a zig zag.

Se sei a caccia di nuovi spunti pet il tuo makeup autunnale, ti abbiamo svelato tutti i segreti della bellissima Francesca Ferragni.



Puoi copiare il suo stile, ti bastano soltanto pochi prodotti, peraltro non molto costosi. Cosa aspetti allora? Mettiti subito all’opera!