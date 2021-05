Trucco occhi marroni: il makeup semplice e d’effetto che non hai mai provato!

Il trucco occhi marroni può davvero regalare grandi soddisfazioni soprattutto se ci si allontana dal classico ombretto color cioccolato. Ecco 3 idee makeup semplici e di grande effetto da provare assolutamente!

Gli occhi marroni sono tra i più magnetici e sensuali soprattutto per le loro sfumature calde e mediterranee. Troppe volte però il makeup che le donne dagli occhi castani scelgono di sfoggiare si gioca sempre sulle tonalità tono su tono e quindi con sfumature di ombretti marroni, caramello e una bordatura dell’occhio nera con molto mascara.

Questa tipologia di makeup dona senza dubbio agli occhi marroni ma non regala quell’effetto wow che a volte si cerca per sentirsi frizzanti e femminili. Abbiamo quindi pensato di regalarvi tre idee makeup per occhi marroni semplici da realizzare ma di grande effetto da poter applicare ogni giorno, soprattutto in occasione dell’estate!

Il makeup per occhi marroni che non hai mai provato: scopriamolo in blu, viola e verde

Il makeup è senza dubbio uno strumento di fascino ed un modo per valorizzare la bellezza di una donna che risiede anche nel suo sguardo. Scopriamo come enfatizzare la bellezza di una donna con un makeup per occhi marroni che ‘strizzi l’occhio’ al colore, in particolare al blu, al viola e al verde.

Il makeup blu per occhi marroni

Il blu, nelle sue tonalità più accese è senza dubbio un colore che si sposa bene con gli occhi marroni che rende subito magnetici. Non aver paura di osare anche una sfumatura sia sulla palpebra superiore che sulla rima palpebrale inferiore è un ‘vezzo’ che renderà lo sguardo ancor più profondo e dolce.

Perfetti tutti gli ombretti blu, sia nella versione opaca che luminosa, soprattutto nelle serate dell’estate 2021 che vuole un ritorno al colore.

Il makeup viola per occhi marroni

Anche il viola è un colore da sempre sottovalutato per truccare gli occhi marroni ma che invece li valorizza al meglio, soprattutto nelle sue sfumature più calde e decise. Perfetti i makeup che variano dal rosa al viola ma anche i monocromi che regalano un look pulito e frizzante soprattutto per le giovanissime. Via libera agli eyeliner grafici come anche agli ombretti molto sfumati.

->>LEGGI ANCHE: Hai comprato le ciglia magnetiche? Ecco come applicarle in modo semplice!

Il makeup verde per occhi marroni

->>LEGGI ANCHE: Hai gli occhi distanti? Ti basterà mettere in pratica questo trucchetto di makeup!

Il verde, un colore particolare e perfetto per realizzare un trucco occhi marroni, ma soltanto nelle sue tonalità più calde e ricercate. Perfetto il verde bosco, il verde ottanio e il verde smeraldo che regalano al makeup un aspetto ricercato e femminile.

Il makeup è anche guardare oltre la convenzione, tuffarsi nel mondo delle proprie emozioni attraverso i colori e gli occhi marroni si prestano a contrasti cromatici davvero unici!