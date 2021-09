I cibi autunnali perfetti per aiutare l’organismo a depurarsi e dimagrire

By

Ecco i cibi autunnali perfetti per aiutare l’organismo a depurarsi e a dimagrire: scopriamo quali sono e perché fanno bene.

L’autunno è alle porte e dopo i bagordi dell’estate è finalmente arrivato il momento di depurarsi e disintossicare l’organismo dagli stravizi degli aperitivi e delle cene al ristorante tipici del periodo estivo.

Archiviate dunque le vacanze è ora di iniziare a pensare a quei chiletti accumulati durante l’estate. Quel rotolino di pancetta che proprio non vuole andare giù e anche se ora non ci attende la prova costume ciò non significa che non dobbiamo recuperare la forma fisica.

Non solo per una questione estetica, quanto più perché è importante depurare l’organismo da tutte quelle tossine che abbiamo accumulato facendo i bagordi e seguendo una dieta poco raccomandata. Scopriamo allora quali sono i cibi autunnali perfetti per depurarsi e dimagrire.

Ecco i cibi autunnali ideali per depurarsi e dimagrire

In un battito di ciglia anche settembre è arrivato portandosi via l’estate e introducendo già l’autunno. E se mare, sole e vacanze ci sembrano già un lontano ricordo riponiamo costumi e creme solari e mettiamoci all’opera per smaltire tutti i chili che abbiamo accumulato negli ultimi mesi.

Cene e aperitivi probabilmente si sono accumulati tutti nel giro vita e ora che siamo ritornati alla solita routine è bene smaltirli il prima possibile. Il fatto che ci vestiremo di più non deve essere una scusa per mangiare quello che ci pare. Quindi è bene sin da ora rimettersi in pista.

A questo proposito scopriamo quali sono i cibi da preferire in autunno che aiutano l’organismo a disintossicarsi e a perdere peso. Una dieta detox è l’ideale in questo periodo per aiutare il fegato a smaltire le tossine e i chili accumulati.

Mentalmente siamo anche più lunatici in questo mese perché il nostro cervello deve riadattarsi ai cambiamenti della luce, le giornate ora si accorciano e questo può influire sull’umore. Ecco che allora sviluppiamo più melatonina, che se da un lato stimola il sonno, dall’altro ci induce a consumare più zuccheri.

A questo proposito allora è bene correre ai ripari e prediligere alcuni tipi di alimenti che ci consentiranno di far fronte alla nuova stagione in arrivo dandoci la possibilità di purificare l’organismo e perdere anche qualche chilo di troppo.

Partiamo con il ricordare alcuni buoni consigli, sempre validi, ovvero quello di non saltare mai i pasti e soprattutto la colazione. Qui dovremo includere sia carboidrati che proteine. Ad esempio possiamo consumare una tazza di latte e delle fette biscottate altrimenti uno yogurt con i cereali.

A pranzo invece diamo spazio a carboidrati o cereali accompagnato da verdure mentre a cena scegliamo un pasto proteico.

E ora vediamo i cibi da prediligere per disintossicarci.

1) Zucca. Idratante e disintossicante, la zucca aiuta l’organismo a mantenere un corretto equilibrio idrico e a depurarsi. Inoltre, contribuisce ad eliminare i liquidi in eccesso e a combattere la cellulite.

2) Radicchio. Tra le proprietà del radicchio ci sono sicuramente quelle depurative grazie all’elevata percentuale d’acqua di cui è composto, diuretiche e digestive, grazie alle sostanze amare che stimolano i succhi gastrici e la secrezione della bile.

3) Broccoli e cavoli. Combinano l’azione depurativa con la stimolazione delle difese immunitarie, fondamentali nel periodo dei cambi di stagione.

4) Melagrana. In particolare nei mesi di ottobre e novembre iniziano a spuntare le melagrane che sono ricchi di acqua ma anche la vitamina C e di sali minerali come il potassio e altri.

5) Uva. Questo frutto vanta proprietà depurative, antiossidanti, tonificanti e disintossicanti. Contiene vitamine, sali minerali, zuccheri e acidi organici.

6) Legumi. Lenticchie, fagioli, ceci, e via dicendo. Tra i cibi che dovremmo portare in tavola in autunno troviamo i legumi ricchi di fibre, carboidrati complessi e proteine, anche se diverse rispetto a quelle contenute in uova, carne e pesce.

7) Pesce azzurro. Per una dieta detossinante è importante anche consumare il pesce azzurro. Il migliore è quello di piccola taglia perché contiene meno sostanze tossiche e metalli pesanti. Tra quelli che possiamo annoverare figurano alici, sgombri, sardine, sarde, acciughe.

8) Cereali integrali. Ricchi di antiossidanti, aiutano a regolarizzare l’intestino grazie alle fibre. Questi alimenti aiutano infatti a sgonfiarsi e donano un senso di sazietà. Da non dimenticare che vanno sempre abbinati ad una verdura meglio se detossinante anche questa.

Infine, non dimentichiamo di mettere al bando tutti quei cibi che svolgono azioni contrarie ovvero snack, alimenti grassi e bevande zuccherate.