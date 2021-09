Oggi è una vera diva, ma sapete cosa faceva prima Angelina Jolie? Da non credere

By

Angelina Jolie è una delle attrici più famose e remunerate di Hollywood. Ma che lavoro faceva prima del successo? Davvero incredibile.

Angelina Jolie è una vera icona hollywoodiana, unica per bellezza e talento. Figlia d’arte (suo padre è il mitico Jon Voight), Angelina non è solo attrice ma anche produttrice cinematografica, regista e attivista.

Considerata comunemente una delle donne più belle del pianeta, nonchè vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il thriller psicologico Ragazze Interrotte, nel 2014 riceve anche il prestigioso Premio Umanitario Jean Hersholt, durante i Governors Award.

Le sue missioni di aiuto e sostegno ai bambini cambogiani sono ormai notissime, come il suo rapporto burrascoso con l’ex marito Brad Pitt, secondo mariito dopo Billy Bob Thornton, con il quale ha avuto sei figli (tra naturali e adottati). I due sono recentemente finiti nell’occhio del ciclone a causa della lunga battaglia legale per la custodia dei figli dopo il divorzio: Pitt ha infatti recentemente ottenuto la custodia condivisa, incontrando l’opposizione della ex moglie che reclama l’affidamento esclusivo. Ancora oggi, quindi, la battaglia è ancora vivissima e lontana da una conclusione.

Angelina rischiò di abbandonare il cinema

La Jolie è ormai famosissima in tutto il mondo, una vera diva, ma non tutti sanno che, a un certo punto della sua vita, avrebbe voluto abbandonare il mondo dello spettacolo per iniziare una nuova professione completamente diversa che nessuno si aspetterebbe.

A seguito della morte del nonno, infatti, Angelina rimase colpita dalla pessima organizzazione della funzione funebre e pensò di diventare un’organizzatrice di funerali. Idea che però abbandonò presto, dati i pressanti impegni nel cinema.

Un gran colpo di fortuna per tutti i numerosissimi ammiratori dell’attrice! Voi l’avreste immaginata Angelina Jolie come organizzatrice di funerali?

