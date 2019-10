Angelina Jolie ha da poco reso noto un particolare inedito sul matrimonio con Brad Pitt.

Che la coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt sia ormai un lontano ricordo è risaputo già da un po’ di tempo, soprattutto per via dei toni accesi con i quali la coppia si è separata, portando avanti una battaglia circa l’affidamento dei figli.

Eppure, a distanza di anni, ancora oggi emergono dei particolari inediti come quello che la stessa Angelina ha deciso di condividere parlando di cosa l’ha effettivamente spinta a decidere di sposare Brad Pitt e a come si sia sentita “pressata” da lui riguardo al matrimonio.

Angelina Jolie torna a parlare del matrimonio con il suo ex Brad Pitt

La loro storia è stata tra le più chiacchierate, amate e criticate di sempre. Entrambi bellissimi, famosi e colleghi di lavoro e all’apparenza felicissimi e pertanto invidiatissimi. Eppure anche nelle storie più belle possono celarsi ombre impossibili da scorgere e il tempo ha portato a far emergere le loro, facendoli giungere alla mai felice decisione di separarsi. Una separazione dolorosa, che per diverso tempo ha lasciato nei fan la speranza di un ritorno di fiamma ma che con il tempo si è mostrata più decisiva che mai.

Una fine che è costata loro diverse liti, che ha portato ad una battaglia per l’affido dei figli e ad interviste dove entrambi si accusavano a vicenda o, a volte, sembravano addirittura tristi per una situazione diventata forse più grande di loro.

Eppure, ancora oggi, non mancano novità riguardo ciò che è stato e se da un lato Brad Pitt ha recentemente ammesso di aver avuto le sue colpe sulla fine della storia, dall’altro sembra che Angelina abbia ammesso di non essere poi così propensa al matrimonio.

Secondo L’Hollywood Life, infatti, la Jolie non sarebbe mai stata propensa all’idea di un matrimonio con Brad ma, pressata dall’uomo, avrebbe alla fine deciso per il si.

Comunque siano andate le cose, la loro è una coppia che nel firmamento di Hollywood ha certamente fatto storia e della quale, pertanto, si sentirà parlare sempre.

Al momento, però, le loro strade sembrano più divise che mai. Brad Pitt con una nuova storia d’amore e Angelina in giro per il mondo in compagnia dei suoi figli e all’apparenza, intenzionata più che mai a rilassarsi e a prendere la vita con leggerezza, quella che negli ultimi anni gli è sicuramente mancata.

