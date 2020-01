Angelina Jolie è stata colpita profondamente dalle recenti dichiarazioni e dal comportamento di Brad Pitt. L’attrice è ancora molto vulnerabile: lo svela The Sun.

La fine del matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha lasciato segni profondissimi sia nella vita dell’attore (impegnato a prendere di nuovo in mano la propria vita) sia nel cuore della bellissima Angelina, che si sta impegnando ora come non mai nella cura della sua numerosa famiglia.

Dopo una relazione lunghissima e travagliata e dopo i molti problemi di coppia che hanno portato alla fine di uno dei matrimoni più simbolici del secolo, sembrava che Brad e Angelina fossero riusciti a costruire una sorta di tregua in cui entrambi potessero continuare a impegnarsi per il bene dei figli.

Purtroppo, com’è apparso chiaro dopo le rivelazioni pubblicate dalla celebre testata britannica The Sun, si trattava soltanto di una calma apparente e Angelina è ancora molto sensibile sull’argomento.

Angelina Jolie ferita e delusa dalle dichiarazioni di Brad

The Sun ha riportato le dichiarazioni di una fonte anonima ma molto vicina all’attrice: secondo le indiscrezioni, Angelina sarebbe stata profondamente ferita dalle dichiarazioni rilasciate da Brad Pitt in merito al ruolo sostenuto nell’ultimo film di Martin Scorsese, C’Era una Volta a Hollywood.

L’attore avrebbe dichiarato che calarsi nei panni di un uomo dipendente da sostanze stupefacenti e in crisi matrimoniale è stata una prova difficilissima. Pitt non lo ha detto apertamente, ma era ovvio che parlasse di quanto il ruolo sia risultato profondamente autobiografico e quanto sia stato pesante per lui mettersi a nudo in maniera così completa in riferimento alla sua lotta per uscire dalla dipendenza.

Secondo Angelina Jolie Brad Pitt avrebbe potuto evitare di parlare dei loro problemi matrimoniali davanti alla stampa mondiale, sapendo che si sarebbero fatte moltissime speculazioni sulle sue parole.

Oltre a ciò, naturalmente, c’è la questione del bacio tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due si sono incontrati dietro le quinte dello show e si sono scambiati sguardi e gesti che hanno fatto trapelare molto chiaramente quanto forte sia il loro affetto reciproco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brad Pitt (@bradpittofflcial) in data: 20 Gen 2020 alle ore 5:25 PST

La reazione della stampa e dei fan di Brad Pitt e Jennifer Aniston avrebbe letteralmente spezzato il cuore di Angelina Jolie, la quale ha avuto l’impressione che, dopo il fallimento del suo matrimonio con Brad, tutto il mondo fosse in attesa che il suo ex marito tornasse tra le braccia di Jennifer Aniston.

