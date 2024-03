Basta pulizie scoccianti: è tempo di lasciar lavorare i robot aspirapolvere!

Pensate alzarvi la mattina, uscire di fretta da casa e rientrare con la sporcizia lasciata per la fretta della mattina e la polvere che si è accumulata durante la giornata oppure rientrare dopo una vacanza e dover pulire casa prima di potersi rilassare. E se esistesse un dispositivo in grado di eliminare queste situazioni? La risposta è il robot aspirapolvere di Lefant, un elettrodomestico intelligente che pulisce casa mentre non ci sei!

Acquistare un prodotto del genere è sicuramente un buon punto di partenza per facilitare la pulizia di casa propria e renderla più comoda con la tecnologia. Inoltre è il prodotto più richiesto e con più sconto su Amazon, basta applicare il coupon e al momento dell’acquisto sarà possibile ottenere uno sconto di 100 euro solo su questo articolo.

Farsi aiutare da un robot aspirapolvere: ne vale la pena?



Il robot di Lefant presenta uno stile elegante con tre varianti di colori: bianco, grigio e nero. É dotato di una particolare tecnologia avanzata in grado di riconoscere e tenere conto degli ostacoli circostanti, senza finire a incastrarsi e bloccarsi in alcuni angoli scomodi. Con un diametro di 28 cm e un piccolo design, permette di infilarsi sotto a qualsiasi mobile o letto e godendo di una scarsa probabilità di guasto, consente di pulire completamente le stanze. La capacità di 500 ml permette di ridurre la frequenza dei rifiuti e la filtrazione a doppio strato previene l’inquinamento secondario.

Propone 6 modalità diverse di pulizia e tre livelli di potenza che si regolano anche in base alla superficie su cui il robot sta passando, ad esempio in caso passi sopra un tappeto, riconoscendolo, si autoregola per garantire il miglior risultato. Le modalità di pulizia ti permettono di scegliere come e in che modo farlo muovere, per andare a effettuare pulizie complete, arrivando anche nei bordi o negli angoli più scomodi nelle stanze della tua casa.

É compatibile con Alexa e Google Home con cui potrai gestirlo tramite comando vocale. Infine è completamente controllabile direttamente dal proprio smartphone con l’applicazione Lefant e una connessione Wi-Fi 2.4 Ghz, con cui potrai scegliere il programma di pulizia, la potenza d’aspirazione e molto altro.

