Rossetto rosso, simbolo di femminilità e arma di seduzione: scopri come scegliere la tonalità perfetta per la tua carnagione.

Il rossetto rosso è un accessorio intramontabile, capace di donare sensualità, eleganza e carattere a qualsiasi look. Un vero e proprio simbolo di femminilità che, nella sua varietà di sfumature, si adatta a ogni incarnato e occasione. La scelta del rossetto non è mai banale.

Come un accessorio di moda, il rossetto può valorizzare i nostri lineamenti e la nostra bellezza naturale, a patto che si sposi armoniosamente con il nostro incarnato, con il colore dei capelli e degli occhi, ma anche con la forma delle labbra. Come districarsi tra le infinite tonalità e texture di rosso e trovare quella perfetta per noi? E come applicarlo correttamente per evitare sbavature e imperfezioni? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Rossetto rosso, come scegliere il colore in base alla carnagione

Partiamo dal classico rossetto rosso puro e vibrante: questo colore è perfetto per le donne con un incarnato medio. Altre tonalità di rossetto rosso che si addicono a questa carnagione sono tutte quelle con sottotono aranciato, mentre sono da evitare i rossetti nelle nuance rosso scuro tendenti al marrone.

Se invece la pelle è chiara, sarà meglio optare per un rossetto rosso corallo, un colore luminoso che mette in evidenza le labbra soprattutto in estate. Sono indicate anche tutte le nuance fredde di rosso come il rosso ciliegia, il rosso fragola o il rosso magenta.

Le donne con un incarnato olivastro possono puntare su un rossetto Borgogna, un rosso scuro e vinoso, o sul rosso mattone, ideale per chi desidera un look più naturale e discreto. Oppure su altri colori scuri come il viola, il prugna e il cioccolato, mentre è sconsigliato il rossetto nude.

Consigli per l’acquisto del rossetto

Prima di acquistare un rossetto, provare diverse tonalità di rosso: in questo modo, è possibile trovare la sfumatura che meglio si adatta al proprio incarnato e alle proprie preferenze. Prestare attenzione anche alla texture del rossetto: i rossetti cremosi sono più facili da applicare, mentre quelli matte tendono a durare più a lungo. Altro elemento da considerare è il finish del rossetto. I rossetti satinati donano un effetto naturale, mentre quelli metallizzati sono più luminosi e appariscenti.

Trucchi per un’applicazione impeccabile

Per applicare il rossetto in maniera perfetta serve un po’ di pratica, ma anche una beauty routine ad hoc. Per prima cosa bisogna esfoliare le labbra in modo da ottenere una base liscia e uniforme. Poi idratarle con un burro cacao o un balsamo specifico. Solo dopo questi due step si può passare all’applicazione.

Definire il contorno labbra con una matita dello stesso colore, applicando il rossetto partendo dal centro delle labbra e stendendolo verso l’esterno. Qualche sbavatura indesiderata? No problem: rimuovetela con un cotton fioc imbevuto di struccante. Infine fissate il rossetto con un velo sottile di cipria trasparente.

Con questi beauty tip, applicare il rossetto rosso diventerà un gesto semplice e veloce. Per un look più creativo, è possibile giocare con le diverse tonalità di rosso e abbinarle a seconda dell’occasione. Ad esempio, si può utilizzare un rosso più chiaro al centro delle labbra e uno più scuro ai bordi per creare un effetto sfumato. Oppure, si può applicare un gloss trasparente sopra il rossetto per renderlo più brillante.

Il rosso è un colore iconico, simbolo di sensualità e femminilità. Non tutte osano indossarlo, ma se vuoi sfoggiare un look audace e sicuro di te, il rosso è la scelta perfetta. Due consigli: non truccare troppo gli occhi per non creare un effetto eccessivo e cura la tua pelle per un incarnato uniforme.