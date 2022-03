Tinta labbra vs rossetto: ti aiutiamo noi a scegliere cosa è meglio per te

By

Sei indecisa tra la tinta labbra ed il rossetto? Niente paura, rendiamo noi la tua scelta più facile: ecco quali sono le occasioni a cui si adattano meglio entrambi.

Pensi che tinta labbra e rossetto siano la stessa cosa (oppure che siano comunque simili)? Sbagliato: differiscono per consistenza, durata e finish.

La differenza sostanziale tra tinta labbra e rossetto liquido sta nel fatto che mentre la prima è “impalpabile” ed opaca (tanto è vero che spesso necessita di lip gloss), il secondo ha una maggiore consistenza.

Questo, però, ci conduce al suo primo lato negativo (e qui c’è uno spoiler): il rossetto che secca maggiormente le labbra.

Detto ciò, prima di passare alle differenze sostanziali tra questi due elementi di make up, dobbiamo fare una premessa che ci servirà per capire meglio dopo. Ti sei mai chiesta cosa significhino davvero parole come “long lasting”, “no transfer”? Se non lo sai, te lo spieghiamo noi.

Long lasting significa semplicemente a lunga tenuta. Ciò comporta che può durare tante ore ovviamente e che non ha bisogno di tante passate.

Cosa si intende invece per rossetto no transfer? Che non trasferisce il colore dalle labbra ad un oggetto. Ad esempio, questi sono quelli che non troviamo sui bicchieri quando beviamo, sulle posate quando mangiamo, oppure sui fazzoletti quando poi ci puliamo la bocca.

Tra questi ultimi ci sono anche i rossetti waterproof, quelli cioè resistenti all’acqua e quindi adatti a chi si trucca per andare in palestra, ad esempio, oppure in spiaggia.

Queste nozioni sono da tenere a mente per comprendere la differenza sostanziale tra tinta labbra e rossetto liquido. Ma quando è preferibile utilizzare una e quando l’altra? Te lo diciamo noi.

Quando è preferibile usare il rossetto liquido e quando la tinta labbra?

La prima “pecca” del rossetto liquido l’abbiamo già menzionata. La seconda è che va ritoccato spesso, perchè a contatto con cibi e bevande tende a svanire, oppure comunque a rovinarsi facilmente.

Dobbiamo però anche spezzare una lancia a suo favore: questo infatti risulta molto più coprente già dalla prima passata, caratteristica che invece una tinta labbra non ha, dal momento che necessita di almeno un paio di passate per “aderire” perfettamente alle labbra.

La tinta labbra, però, ha una formula che le permette di fissarsi molto bene alla pelle, perché è fatta di pigmenti e soluzione alcolica ed evapora in pochi secondi, facendo aderire meglio il colore.

E qui ci ricolleghiamo alle parole long lasting: questa va applicata una sola volta nell’arco della giornata (magari facendo appunto un paio di passate, come abbiamo appena detto), dal momento che appunto è a “lunghissima” tenuta potremmo dire, siccome può arrivare a durare anche più di 8 ore.

Anche i rossetti possono essere long lasting, ma la loro durata non sarà mai paragonabile a quella delle tinte labbra. Basti pensare che queste ultime, addirittura spesso sono difficili da rimuovere e necessitano di un prodotto specifico, a base oleosa.

Fino ad ora abbiamo menzionato solo sue caratteristiche positive, ma in realtà anche loro hanno un lato negativo: spesso quando le applichiamo possiamo avvertire la zona labiale secca e ci possiamo ritrovare ad avere poi le labbra screpolate.

Infatti sappiamo che non può essere usata da tutte le donne: ad esempio è sconsigliata a chi ha le labbra secche, soffre di irritazioni alle labbra ed ha herpes oppure altre infezioni nella zona della bocca.

Come ovviare a questo problema? Preparando le nostre labbra con scrub, balsamo labbra e così via.

A questo punto scende in campo anche l’azione “no transfer”. Mentre le tinte labbra, com’è a questo punto facilmente immaginabile, non si spostano dalle labbra agli oggetti con cui vengono a contatto (si dice appunto che siano anche a prova di bacio), i rossetti liquidi macchiano spesso posate, bicchieri, tovaglioli e così via.

La loro azione no trasfer, insomma, è assai limitata, ma questo è dovuto anche al fatto che siano più “cremosi”.

Quale scegliere quindi? Dipende in sostanza dalle nostre labbra e da quanto tempo li vogliamo che duri il nostro make uo.

Ricordandoci sempre i casi in cui è caldamente sconsigliato applicare la tinta labbra, dobbiamo considerare che questa è adatta da utilizzare quando abbiamo bisogno che il nostro rossetto non vada via.

Un esempio? Dobbiamo passare molte ore fuori casa e non possiamo portare con noi il rossetto, oppure non abbiamo tempo e modo di ripassarlo. Oppure ancora dobbiamo andare ad una cena fuori e non vogliamo vedere tutte le posate ed i tovaglioli sporchi.

Ovviamente dovremmo cercare di non usarla troppo spesso (non ogni giorno insomma), perchè a lungo andare possiamo ritrovarci, come dicevamo, le labbra secche e screpolate.

Il rossetto liquido, invece, in quali occasioni è consigliato? Quando dobbiamo andare ad un party elegante, ad esempio, dal momento che la sua consistenza lo rende il più delle volte estremamente elegante.

Dobbiamo però sempre tenere a mente che in questo caso dobbiamo portarlo nella borsetta ed usarlo almeno qualche volta nell’arco della serata per aggiustare il nostro make up labbra.

