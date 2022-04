Trucchetti per applicare alla perfezione il tuo rossetto liquido

Vuoi applicare senza sbavature il tuo rossetto liquido? Ecco per te alcuni preziosi consigli su come procedere.

Non c’è niente di meglio di un buon rossetto liquido. Queste formule sono diventate popolari diversi anni fa e ora sono considerate un must have del make up.

E per una buona ragione. Infatti, i rossetti liquidi sono più impattanti e duraturi di un semplice rossetto tradizionale. Ma quando si tratta della sua applicazione, ci sono alcuni consigli che vogliamo darti per ottenere un risultato da pro.

Applica il rossetto liquido per un risultato ottimale

La chiave per una perfetta applicazione del rossetto liquido inizia con labbra idratate. È fondamentale utilizzare un balsamo per le labbra, soprattutto durante la notte. In questo modo, quando andrai a truccarle, le tue labbra saranno perfettamente preparate.

Vogliamo quindi aiutarti ad applicare al meglio il tuo rossetto liquido, regalandoti alcuni preziosi consigli. Scopriamoli insieme.

Usa un fazzoletto

Prima di iniziare ad applicare il rossetto, ti suggeriamo di togliere con un fazzoletto qualsiasi lucentezza e brillantezza in eccesso dal balsamo per labbra. L’unica eccezione riguarda un rossetto liquido opaco secco. Allora in questo caso puoi lasciare un po’ di consistenza del balsamo.

Allinea le labbra

A questo punto delinea attentamente la forma delle tue labbra utilizzando la matita: comincia incorniciando l’arco di cupido. È probabilmente la parte più prominente della bocca e probabilmente anche la più bella!

Fatto ciò, puoi passare al labbro inferiore, facendo un’incisione subito sotto con il lip liner. Ora, procedi facendo due segni dall’arco di cupido a metà del labbro superiore e dall’angolo per incontrare la linea appena creata. Poi passa alla parte inferiore per connetterti a questo trattino. Riempi dunque il tutto con una matita.

Lucida i bordi delle labbra

Tampona i bordi del lip liner in modo che non sembri troppo disegnato e sembri quasi come se l’avessi indossato per anni. Finisci smussando le incongruenze date dalla matita: basta sfiora accuratamente il pennello lungo il bordo.

Inizia ad applicare il rossetto liquido

Ti consigliamo di non iniziare dai bordi del labbro come ti abbiamo detto di fare con la matita. Comincia vicino a dove le labbra si increspano o dove la bocca si apre, perché è molto più facile continuare a modificare verso il bordo delle labbra che cercare di allontanarsi dal bordo.

Cancella qualsiasi sbavatura

Hai accidentalmente fatto qualche piccola sbavatura? No problem! Prendi un pennello e mettici un po’ di crema per il viso e applicala sull’errore. Si tratta di un trucchetto spesso utilizzato dai professionisti del make up.