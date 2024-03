La campagna Versace Primavera Estate 2024 fotografata da Mert Alas vede il ritorno di Claudia Schiffer, icona degli anni ’90.

Non una semplice passerella di moda, ma un manifesto vibrante che celebra l’eredità della maison e l’empowerment di una nuova generazione. Questo è lo spirito della campagna Primavera Estate 2024 di Versace, realizzata da Mert Alas.

Al centro della scena c’è il ritorno trionfale di un’icona: Claudia Schiffer. Trent’anni dopo la sua prima collaborazione con Versace, la top model tedesca torna a calcare le scene per la casa di moda italiana, incarnando l’essenza stessa del suo DNA. La sua presenza rappresenta un ponte tra passato e presente della maison e unisce generazioni di stile e raffinatezza.

Versace, la campagna Primavera Estate 2024

Versace non si limita a guardare al passato con nostalgia, ma abbraccia il futuro con un cast eterogeneo di modelli che riflettono l’anima multiforme del marchio. Accanto a Claudia Schiffer volti come Loli Bahia, Mona Tougaard, Meng Yuqi e Fernando Lindez, che danno vita a una nuova estetica Versace, proiettata verso l’era moderna.

L’obiettivo di Mert Alas cattura l’essenza della versatilità e del potere che contraddistinguono questa nuova generazione di talenti Versace. Immagini e video accattivanti mettono in risalto i temi della bellezza, dell’empowerment e dell’eleganza.

La campagna ruota attorno al debutto delle nuove borse Medusa ’95, una tote e una borsa a mano impreziosite dall’iconico scudo Medusa del marchio. Claudia Schiffer le sfoggia con disinvoltura, dimostrando come questi accessori di tendenza sappiano fondere magistralmente tradizione e stile contemporaneo.

Donatella Versace, la mente creativa del brand, ha espresso profonda ammirazione per le star della campagna, lodando la loro capacità di infondere forza e grazia negli abiti iconici di Versace. Per lei, questa campagna rappresenta infatti l’essenza stessa della moda: un connubio di tradizione e innovazione che definisce l’anima di Versace: “La campagna Versace Primavera-Estate 2024 è una celebrazione del nuovo atteggiamento e delle fresche personalità delle donne e degli uomini Versace contemporanei. Mona, la nostra mitica Claudia e molto altro! Questo è tutto ciò che amo della moda. Ovviamente…. È Versace! sottolineando il “nuovo atteggiamento e le fresche personalità”.

La collezione è un trionfo di stile e di dettagli raffinati. I completi di tweed rosa emanano una allure giocosa e sofisticata, mentre l’abito a quadri verdi indossato da Claudia Schiffer in passerella esprime un’eleganza senza tempo con un tocco moderno. Tra le borse della collezione Primavera Estate anche la tote Greca Goddess e la Athena Bag, che rendono omaggio alla tradizione Versace reinterpretandola in pelle metallizzata e ricami elaborati.

La campagna mette in luce anche le scarpe della collezione, come le ballerine Gianni Ribbon e i sandali con suola in sughero. Lontano dall’estetica sexy e aderente che ha reso Versace famoso in tutto il mondo, la SS24 abbraccia uno stile più femminile e bon ton. Un distacco dalla tradizione che sottolinea l’impegno di Versace verso l’empowerment e l’inclusività, e apre le porte a un nuovo capitolo nell’evoluzione del marchio.

La campagna Versace Primavera Estate 2024 è un inno all’eredità, all’empowerment e all’audacia di una nuova generazione. Un’ode alla bellezza senza tempo e alla forza inarrestabile dello stile Versace!