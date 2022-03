Donatella Versace rifatta? Spunta la foto inedita prima della chirurgia

Donatella Versace si è rifatta? In rete è comparsa una foto inedita che risalirebbe a prima del successo. Ai posteri l’ardua sentenza.

Donatella Versace non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo e della moda non solo a livello del bel paese ma anche a livello mondiale. La sua famiglia, infatti, è famosa in tutto il mondo e non molto tempo fa è stata realizzata anche una serie ispirata all’omicidio Versace.

Di lei si sa tutto, o quasi, e secondo molti oltre ad essere un’icona di stile, nel corso degli anni è stata spesso associata al mondo della chirurgia estetica, ma sarà realmente così oppure si tratta soltanto di gossip infondati? Vediamo insieme com’è cambiata durante il corso di questi anni e se Donatella Versace è ricorsa all’aiuto del chirurgo o meno durante questo tempo in cui ha trovato il successo, in quanto è riuscita ad imporsi non solo come icona di moda ma anche di stile, diventando un personaggio pop e fonte di ispirazione di numerosi artisti.

Donatella Versace si è rifatta? Ecco la foto che toglie ogni dubbio

Prima di proseguire con il tema principale di questo articolo, è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo non ha alcuno scopo di voler esprimere giudizi morali o critiche in merito alle scelte personali intrapresi dai personaggi in questione. Ognuno è libero di poter fare qualsiasi cosa con il proprio corpo senza andare incontro ad inutili giudizi morali. Specificato questo, vediamo subito com’è cambiata Donatella Versace durante il corso degli anni.

Confrontando le foto attuali con quelle provenienti dal suo passato, è possibile notare qualche cambiamento. Dopo di tutto è stata Donatella stessa a non aver mai negato, durante il corso del tempo, ad essere ricorsa a qualche aiutino del chirurgo. Si mormora infatti che abbia scelto di aumentare il volume delle sua labbra e che abbia fatto qualche punturina.

Qualche tempo fa anche Virginia Raffaele aveva proposto la sua imitazione dove ironizzava proprio sui presunti ritocchini estetici, ma la Versace, icona di stile anche nel make up, ha risposto con molta ironia affermando di essere divertita e non poco nel vere l’omaggio fatto nei suoi confronti.

Donatella Versace da giovane sembra ricordare molto Lady Gaga di cui è grande amica. Basti pensare, infatti, che la cantante le ha dedicato una canzone che porta proprio il suo nome ed è contenuta all’interno del suo quarto album in studio Artopop.

Donatella Versace rifatta o meno resta una delle icone più importanti, relative al mondo della moda e non, lanciate dal nostro paese.