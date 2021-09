Eyeliner con punti luce: il trucco Versace da copiare a Chiara Ferragni

L’eyeliner con punti luce di Chiara Ferragni è destinato a illuminare il prossimo inverno: ecco come ottenere uno sguardo fatato e indimenticabile.

Se c’è una cosa che bisogna riconoscere a Chiara Ferragni è la capacità di passare da uno stile all’altro con estrema facilità risultando sempre perfetta, a proprio agio ma soprattutto innovativa.

A dimostrare che non ha affatto paura di vestirsi come una versione gigante (ed elegantissima) di Barbie, Chiara si è presentata a recentissimo evento Versace con una morbida piega ondulata raccolta ai lati e soprattutto con un originalissimo trucco occhi.

Chiara ha sfoggiato infatti una lunghissima ala di eyeliner che ha allungato la linea degli occhi fino alla tempia in perfetta armonia con la forma del viso.

A rendere davvero originale il make up della Ferri, però è la presenza di piccoli strass adesivi sulla riga nera che corre da un angolo all’altro della palpebra.

Come si realizza ma soprattutto a chi sta bene questo romantico trucco da Barbie Versace?

L’eyeliner con punti luce che illuminerà l’inverno

Quando si tratta di scegliere se mettere o no l’eyeliner molte donne si basano sul tipo di sguardo che questo make up crea “pesando” sulla palpebra.

Una linea di eyeliner molto spessa, infatti, è in grado di rendere pesante la palpebra e spento lo sguardo a meno di non avere il tipo di occhi giusto per portare questo particolare make up.

Leggi Anche => Eyeliner: ecco come applicarlo sugli occhi incappucciati

Per copiare questo trucco bisognerà innanzitutto partire da una base trucco naturale e luminosa, che dia un tocco glow alle guance e naturalmente alle labbra nude.

Una volta realizzata una base impeccabile bisognerà applicare sugli occhi un ombretto molto chiaro, più chiaro rispetto al colore della pelle.

Per evitare di far apparire gli occhi stanchi è necessario scegliere molto attentamente il tipo di rosa da applicare sulla palpebra. Se si ha un incarnato molto chiaro dal sottotono freddo andrà benissimo un rosa cipria che, però, sarà assolutamente da evitare con un sottotono caldo.

Il motivo è che il rosa freddo sul sottotono caldo ingrigisce moltissimo la pelle, facendoci apparire più vecchie e dando allo sguardo un’espressione spenta e priva di energie.

Chi ha la pelle dorata e un sottotono caldo dovrà invece optare per un color pesca o un rosa – beige o un marrone molto chiaro: in questo moto il colore della palpebra si armonizzerà con quello del resto del viso.

Per dare profondità allo sguardo, che potrebbe risultare piuttosto “piatto” si potrà optare per una leggerissima sfumatura in un colore più scuro sull’angolo esterno, avendo cura di non creare un contrasto troppo marcato.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della riga di eyeliner, è possibile aiutarsi il geniale trucco dello scotch per evitare sbavature sulla tempia, ma è sempre consigliabile fare qualche prova o tracciare una linea guida con la matita nera da ripassare successivamente con l’eyeliner.

Il tocco finale è dato dai brillantini adesivi da applicare sulla linea con estrema pazienza e utilizzando una pinzetta. Sarà importantissimo distanziarli in maniera regolare e applicarli in maniera perfettamente simmetrica su entrambi gli occhi: qualsiasi piccola asimmetria risulterebbe molto visibile.

Per un effetto “wow” il must è l’applicazione di ciuffetti di ciglia lungo tutta la rima ciliare. Il motivo per cui è sconsigliabile utilizzare ciglia finte classiche e non a ciuffetti è che in quel caso le ciglia creerebbero un’ombra lungo tutto l’occhio finendo per oscurare i punti luce appena applicati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I ciuffetti di ciglia invece potranno essere accuratamente distanziati in maniera da non coprire eccessivamente gli strass e riuscire comunque ad “aprire” l’occhio facendolo assomigliare a quello di una bambola o di una fata (rigorosamente in Versace).