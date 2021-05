Ciglia finte a ciuffetti: ecco come applicarle senza impazzire!

Le ciglia finte a ciuffetti regalano senza dubbio un effetto più naturale, soprattutto se applicate bene. Scopriamo come applicarle passo dopo passo in modo semplice e veloce.

Le ciglia finte sono un ‘must’ al quale nessuna donna vorrebbe rinunciare. Che siano in nastro, in ciuffetti, magnetiche o frutto di un trattamento di extension, le ciglia devono essere folte, lunghe e ben incurvate per regalare uno sguardo magnetico e davvero molto femminile.

Quando ci si avventura nella scelta della tipologia di ciglia finte da acquistare e si ha poca esperienza, ci si orienta quasi sempre sulle classiche a nastro, preferendo poi la forma e la tipologia più adatte al proprio occhio. Questa tipologia di ciglia però non può considerarsi tra le più semplici da applicare, questo perché per prima cosa andranno adattate alla forma del proprio occhio e quindi tagliate a misura e poi perché richiedono una certa manualità nell’applicazione.

Le ciglia a ciuffetti invece, permettono un’applicazione più semplice e veloce e soprattutto in fase di applicazione si potrà creare un arco cigliare più o meno folto, ottenendo sempre il risultato desiderato che sia ultra drammatico o più semplice. Ma come applicare le ciglia a ciuffetti in modo semplice? Abbiamo selezionato per voi un video tutorial davvero molto esaustivo.

Ciglia finte a ciuffetti: come applicarle in modo semplice e veloce

Una volta scelta la tipologia di ciglia a ciuffetti preferita, si potrà procedere con l’applicazione. Ci si dovrà ricordare sempre di acquistare una colla per ciglia finte, perfetta quella nera ma anche la bianca con finish trasparente potrà andare bene.

Quella nera regalerà da subito una linea più precisa e definita, mentre quando si applicano i ciuffetti di ciglia con la colla bianca. Dopo l’asciugatura, la bordatura dell’occhio andrà senza dubbio ritoccata con l’aiuto di un eyeliner o un ombretto, per rendere l’attaccatura delle ciglia più invisibile possibile.

In questo video tutorial del canale ‘Makeup Kira’ potrete imparare tutti i passaggi fondamentali per applicare le ciglia finte a ciuffetti in modo corretto e semplicissimo. Non vi resta che immergervi nella spiegazione e poi iniziare a far pratica davanti allo specchio con colla e pinzette!

