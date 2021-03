Trucco naturale e luminoso: come realizzarlo, i prodotti e la tecnica

Il makeup è senza dubbio un alleato meraviglioso della bellezza di ogni donna e oggi vi proponiamo un trucco naturale e luminoso, da realizzare in modo semplice e veloce.

Siete alla ricerca di un makeup perfetto per tutti i giorni, semplice e veloce da realizzare e che regali all’incarnato un aspetto compatto e luminoso? Scopriamo come realizzarlo seguendo le indicazioni della makeup artist Giulia Insolera su Instagram giuliai_mua che ci ha spiegato come procedere dalla base al rossetto in modo davvero esaustivo.

Per realizzare il makeup, avrete bisogno di prodotti base, quelli che ognuna di noi ha nel beauty, molti dei quali forse giacciono inutilizzati da molto. Impariamo passo dopo passo come realizzare questo makeup naturale e luminoso.

Makeup naturale e luminoso: come realizzarlo

Il makeup che ci propone la makeup artist Giulia Insolera è un trucco perfetto per tutti i giorni, in grado di esaltare la naturale bellezza di ogni donna e di essere realizzato in pochissimi minuti. Vi serviranno:

crema idratante

fondotinta liquido

correttore

cipria

palette di ombretti dai toni nude

pennelli

matita occhi marrone o mattone

mascara

terra compatta

illuminante

blush

rossetto

La base

Per la base, dopo aver applicato una buona crema idratante, si potrà applicare il fondotinta, con una spugnetta inumidita. Una volta applicato il fondo, si potrà applicare un correttore per coprire le occhiaie e altre imperfezioni.

Un velo di cipria potrà fissare il trucco in modo delicato senza andare a coprire la luminosità del fondotinta.

Il trucco occhi

Il trucco occhi sarà semplice, luminoso e regalerà uno sguardo magnetico utilizzando soltanto degli ombretti ed una matita occhi. Con un ombretto nude dalla tonalità più carica, che potrà essere mattonata, rosa o anche aranciata si andrà a definire l’angolo esterno dell’occhio sia sulla parte superiore che inferiore della rima palpebrale.

Sulla palpebra mobile si andrà a tamponare un ombretto più chiaro, utilizzando semplicemente le dita. Con un ombretto di colore più intenso, si andrà a definire ancora l’angolo esterno dell’occhio che sarà enfatizzato anche dall’utilizzo di una matita marrone o dal colore caldo utilizzata proprio come un eyeliner. Il trucco occhi potrà essere reso ancor più glam tamponando al centro della palpebra mobile un ombretto luminoso.

L’applicazione di un mascara volumizzante e allungante completerà il trucco occhi alla perfezione.

Il contouring e l’ highlighting

Con una terra fredda, si scolpiranno i lineamenti in particolare gli zigomi, il contorno del viso, la fronte ed il naso. Il blush regalerà all’incarnato un aspetto femminile e sano e lo si potrà applicare sulle gote e anche sul ponte del naso.

L’illuminante invece andrà ad enfatizzare gli zigomi, il mento, l’arco di cupido, l’arco sopraccigliare, l’angolo interno dell’occhio e la punta del naso.

Il trucco labbra

Sulle labbra potrà essere applicato un rossetto dalla tonalità frizzante come un rosa o un corallo perfetti per la stagione primaverile.