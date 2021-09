Uomini e Donne, dal due di picche alla favola d’amore: la tronista più amata è lei!

Chi è la tronista più amata di Uomini e Donne? La favola d’amore ha avuto un due di picche: la preferita del pubblico è solo Lei!

Uomini e Donne va in onda da anni sul piccolo schermo degli italiani e tanti sono i volti che sono diventati non solo il simbolo del programma, ma anche personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che ancora oggi riscuotono un certo successo dal pubblico.

Per questo motivo ci siamo chiesti, visto tante sono le persone che hanno popolato gli studi Elios di Roma, chi tra queste ha lasciato il segno? Così, sul nostro profilo Instagram, abbiamo chiesto agli utenti della rete di votare la loro tronista preferita e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Ecco chi ha sbaragliato la concorrenza!

Uomini e Donne: la classifica delle troniste più amate di sempre

Ovviamente, prima di procedere con la classifica, ci teniamo a specificare che è stata stilata per puro divertimento e niente di più e non si vuole in alcun modo attaccare o criticare i personaggi presenti al suo interno. I posti sono stati stilati in base ad una media di voti positivi e negativi ricevuti. Ora bando alle ciance e scopriamo chi è la tronista più amata di Uomini e Donne.

Aveva fatto sognare il pubblico del piccolo schermo con la sua storia d’amore con Salvatore De Carlo, ma Teresa Cilia si è piazzata all’ultimo posto. Probabilmente non ha giovato a suo favore la polemica che l’ha coinvolta qualche tempo fa contro il programma, in cui prometteva di fare grosse rivelazioni sul dating show di Maria De Filippi per poi non dire più nulla.

Al penultimo posto, invece, troviamo uno dei volti più recenti del programma: Nilufar Addati. Il suo percorso al Trono Classico è stato ricco di colpi di scena, così come la pesante segnalazione ricevuta sul suo conto dopo la scelta, ma nonostante ciò il pubblico l’ha perdonata ed è ancora molto legato a lei.

Il podio è composto interamente da protagoniste partenopee, segno che sono quelle che hanno più lasciato il segno nel programma. Al terzo posto, conquistando una medaglia di bronzo, c’è Rosa Perrotta, che è attualmente è in dolce attesa del secondo figlio con Pietro Tartaglione. I due, dopo il programma, non hanno mai nascosto di aver avuto alti e bassi, ma nonostante ciò sono più innamorati che mai.

Secondo posto, invece, per una delle più storiche protagoniste del programma, che oggi ha completamente cambiato vita e nulla vuole saperne del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Paola Frizziero, che fece sognare con la sua storia insieme a Salvatore Angelucci, ma chi si sarà guadagnato il primo posto?

La medaglia d’oro va a Teresa Langella! Che è riuscita a battere tutte le sue colleghe ed a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo. Di seguito trovate la classifica completa e le percentuali ricevute.