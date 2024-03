Tacco alto, platform, ballerine, sandali e sneakers: i modelli di scarpe di tendenza per la Primavera Estate 2024.

La bella stagione si avvicina: è arrivato il tempo di riporre scarpe chiuse e anfibi per fare posto alle calzature estive. Per le amanti della comodità, via libera a ballerine, slingback e sandali. Chi invece non può proprio fare a meno dei tacchi, può orientarsi sui sandali con platform o sulle zeppe.

Un altro dei must have di questa stagione sono gli stivali in versione estiva in pelle traforata o in crochet. Ma quali sono le scarpe di tendenza per la Primavera Estate 2024? Ve lo sveliamo in questo articolo!

Scarpe, i modelli must-have Primavera Estate 2024

Le passerelle Primavera Estate 2024 hanno decretato il trionfo di una varietà di stili, dai classici reinterpretati alle novità più audaci. Dalle slingback eleganti di Chanel alle zeppe scultoree di Versace, ecco i modelli da non perdere per essere al passo con le ultime tendenze.

La prossima stagione vede il ritorno delle slingback, una silhouette femminile e versatile sempre molto amata. Per la Primavera Estate 2024 le scarpe slingback si declinano in una varietà di colori e materiali, dal classico décolleté in pelle nera di Prada al modello con tacco kitten e fiocco decorativo di Miu Miu.

Un altro modello di scarpe must-have per la stagione calda sono le ballerine, che per la Primavera Estate 2024 si vestono di nuovi dettagli per un look romantico e raffinato. Le troviamo in raso con punta arrotondata da Dior, in pelle con borchie da Valentino e in versione glitterata da Amina Muaddi.

Per chi desidera dare al look un tocco di grinta e sensualità i sandali con platform sono la scelta perfetta. Saint Laurent li propone in pelle nera con maxi platform espadrillas e cinturino alla caviglia decorato con iniziali YSL, mentre Givenchy opta per un modello con platform in legno e dettagli in metallo.

Le zeppe tornano alla ribalta in una versione moderna e scultorea. Versace le propone in colori vitaminici e forme geometriche, mentre Fendi gioca con i volumi e i materiali creando un sandalo dal design unico. Un tocco di androginia al look con i mocassini, reinterpretati in chiave moderna dai grandi stilisti. Gucci li presenta in pelle con morsetto dorato, mentre Tod’s opta per un modello in suede con nappine.

Per chi non vuole rinunciare agli stivali anche in estate, ecco i modelli traforati o in crochet. Aquazzura propone un sandalo-stivale con ricami floreali e tacco a stiletto, mentre Isabel Marant crea un modello in crochet con zeppa interna e Versace lancia lo stivale al ginocchio aperto in morbida nappa Gianni Ribbon, dal tacco alto e squadrato.

I colori di tendenza per le scarpe Primavera Estate 2024 sono vivaci e vitaminici. Dal verde smeraldo al fucsia, passando per l’arancione e il giallo, le calzature si accendono di tonalità che non passano inosservate. Non mancano però i classici bianco e nero, perfetti per creare un look più sobrio ed elegante.

Materiali sempre più sostenibili anche per le calzature

I materiali protagonisti della stagione calda sono la pelle, il suede, il raso e il crochet. Spazio anche a dettagli in metallo, pietre preziose e applicazioni floreali per impreziosire le calzature e renderle vere e proprie protagoniste del look.

La crescente attenzione verso la sostenibilità si fa sentire sempre di più anche nel mondo della moda. Le calzature ecosostenibili, realizzate con materiali riciclati o in pelle vegana cruelty-free, sono una scelta di stile consapevole e di tendenza. Tra i brand che si impegnano nella produzione di scarpe sostenibili troviamo Veja, Stella McCartney e Ecoalf.

Insomma, con questa ampia varietà di modelli e stili tra cui scegliere, trovare le scarpe di tendenza per la Primavera Estate 2024 sarà un gioco da ragazzi. Non resta che osare e divertirsi con i colori, i materiali e le forme per creare look unici e personalizzati.