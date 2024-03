H&M ha annunciato la sua ultima collaborazione con il marchio emergente Rokh, fondato dal designer coreano Rok Hwang.

Il colosso svedese del fast fashion H&M ha una lunga tradizione di collaborazioni con celebri designer di moda. Da Lanvin a Mugler, da Alexander Wang a Rabanne, da Moschino a Iris Apfel, per citarne solo alcuni. Ora H&M ha svelato una nuova co-lab: quella con il designer coreano emergente Rok Hwang, fondatore del brand Rokh.

Una collezione di capi iconici e adattabili per la Primavera Estate 2024. Include capi di abbigliamento sia da donna che da uomo, ed anche alcuni accessori. Sarà disponibile in negozi selezionati e online su hm.com a partire dal 18 aprile 2024.

Rokh x H&M, la co-lab Primavera 2024

Rok Hwang ha fondato il suo brand nel 2016, dopo aver lavorato per maison del calibro di Céline, Louis Vuitton e Chloé. Due anni più tardi si è aggiudicato con le sue collezioni il prestigioso Special Prize al LVMH Prize 2018. Rokh è conosciuto per la sua identità stilistica ben connotata. Le sue interpretazioni sperimentali dei capi base del guardaroba combinano un’eleganza senza tempo con un design molto personale.

La collezione per Rokh H&M non è da meno con trench a doppio strato, abiti con orlo staccabile, corsetti, borse ispirate all’ufficio e gioielli di tendenza.

“I design Rokh hanno un aspetto classico con una costruzione radicale per un approccio senza tempo al design,” ha dichiarato il designer Rok Hwang. “Sono molto entusiasta di condividere la nostra visione con più clienti in tutto il mondo grazie a questa collezione fondamentale con H&M.”

“Rokh è in prima linea in una nuova ondata di designer coreani i cui abiti concettuali ma indossabili stanno affascinando la moda in questo momento,” ha affermato Ann-Sofie Johansson, consulente creativo e responsabile del design femminile presso H&M. “Siamo orgogliosi di presentare una selezione curata dei classici del guardaroba adattabili del designer Rok Hwang e non vediamo l’ora di vedere come li indossano i nostri clienti.” Non ci resta che attendere l’uscita di questa collaborazione unica che ci permetterà di esprimere il nostro stile con un tocco di originalità e avanguardia.