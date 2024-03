I pantaloni corti al ginocchio, conosciuti anche come pinocchietto, sono una delle tendenze moda più hot della primavera estate 2024.

Direttamente dagli anni ’50, i pantaloni pinocchietto tornano alla ribalta come una delle principali tendenze moda della primavera estate 2024. Con la loro lunghezza alla caviglia e il taglio morbido, questi pantaloni donano un tocco vintage e sbarazzino a qualsiasi outfit.

Sono comodi e molto versatili, adatti sia a look casual che più eleganti, e abbinandoli agli accessori giusti permettono di creare anche un outfit dal sapore retro, alla Brigitte Bardot per intenderci. Oppure, guardando ad un’epoca più recente, alla Uma Thurman in Pulp Fiction. Vediamo allora quali sono i colori di tendenza per la prossima stagione, e come abbinare i pinocchietto a scarpe e accessori per creare outfit diversi.

Pantaloni pinocchietto, come abbinarli

I modelli di pantaloni pinocchietto per la prossima stagione sono davvero vari: dai classici in denim ai più eleganti in raso o seta, passando per quelli a vita alta o con coulisse in vita. Come scegliere il modello più adatto? Se siete piccoline, orientatevi su modelli a vita alta che aiutano a slanciare la figura.

Se avete gambe curvy, optate per pantaloni pinocchietto in tessuti fluidi e non troppo attillati. Le tonalità spaziano dai classici bianco e nero ai colori pastello come rosa, azzurro e verde, fino a stampe floreali e vivaci.

I pantaloni pinocchietto sono un capo versatile che si presta a diverse interpretazioni. Per un look casual, scegliete un modello in denim e abbinatelo a una t-shirt oversize e sneakers, oppure ad una canotta a righe con sandali bassi. Altra tendenza moda dell’estate 2024 sono le stampe floreali: un pinocchietto con pattern a fiori abbinato ad un crop top e ad un paio di espadrillas sarà perfetto anche per un aperitivo in spiaggia.

Come creare un look elegante o in stile retro

Per un look più elegante, sceglietene un paio in raso e indossatelo con una blusa in seta e sandali con tacco. Con un pinocchietto in tinta unita abbinato ad un blazer e ad un paio di pumps, poi, sarete perfette anche in ufficio o in un’occasione formale.

Se amate lo stile vintage, sceglieteli in jeans e completate il look con una camicia a maniche corte e un paio di occhiali da sole rotondi, in stile Brigitte Bardot a Capri o a Saint Tropez. Di gran tendenza per questa stagione è indossare i pantaloni sotto la gonna: un look con pinocchietto a vita alta, body a pois più gonna a ruota vi catapulterà direttamente indietro agli anni ’50!

Altra opzione per creare un look in stile retro è indossare un paio di pinocchietto in stampa paisley con un top con scollo a V e sandali platform. Insomma, i pantaloni pinocchietto sono un capo di tendenza che non può mancare nel guardaroba per la primavera estate 2024. Non dimenticate di personalizzare il look con accessori come borse e gioielli. Sfoggiateli con stile, e create outfit sempre nuovi e originali!