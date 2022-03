Come si indossa il crop top? Ecco gli errori da evitare assolutamente

Il crop top è un indumento che piace a tutte. Ma siamo sicure di essere capaci di indossarlo al meglio? Ecco gli errori che dobbiamo evitare quando indossiamo il crop top.

Per chi non lo sapesse, crop top significa letteralmente top tagliato ed infatti questo è semplicemente un top molto corto, che lascia scoperto parte dell’addome. Sono anni ormai che questo indumento è di tendenza ed anche quest’inverno li abbiamo visti sfilare sulle passerelle più importanti del mondo e di sicuro neanche questa primavera ci lasceranno.

Anzi adesso che ne iniziamo a sentire profumo e che vediamo l’estate avvicinarsi sempre di più, abbiamo ancora più voglia di indossare il nostro crop top preferito che abbiamo lasciato nell’armadio per tanto tempo dato il freddo di quest’inverno.

Spesso, però, nell’indossare il nostro crop top commettiamo degli errori – più o meno inconsapevolmente – che di sicuro non valorizzano il nostro fisico. Ecco quindi cosa assolutamente non dobbiamo fare quando decidiamo di sfoggiare questo indumento.

Gli errori da non commettere quando si indossa un crop top

Il crop top in realtà nasce come abbigliamento sportivo. Nel corso degli anni ’70 ed ’80 veniva utilizzato nell’ambito del football americano sia da uomini che da donne, per permettere a chi li indossava di praticare sport mantenendo aerato quanto più possibile il corpo.

Nel corso degli anni, poi, ha subito diverse evoluzioni finchè dai primissimi anni 2000 lo abbiamo visto indossare a star internazionali come Madonna, Anastacia, Janet Jackson nella declinazione sexy che conosciamo oggi. Ma come dovremmo indossarlo? Ecco gli errori da evitare quando si indossa il crop top.

Lasciare troppa pancia scoperta

Questo è un errore comune che moltissime donne fanno. Se è vero che Chiara Ferragni insegna che va benissimo anche in inverno uscire con l’addome completamente scoperto – salvo poi ricorrere all’Imodium – lo è altrettanto che non abbiamo tutte il suo fisico. Fermo restando che crop top – pantalone a vita bassa è una combo che può andare in pochissime occasioni ed andrebbe comunque evitata – perdoniamo la regine delle influencer, ma solo perchè è lei – comunque se proprio vogliamo indossarlo sarebbe meglio assicurarsi di non avere i cosiddetti “rotolini” in vista.

In ogni caso, l’abbinamento vincente è sempre crop top – pantalone oppure gonna a vita alta. E basta, c’è poco da aggiungere.

Scegliere il modello sbagliato

Non esiste un solo tipo di crop top, ne esistono tantissimi. Quindi, facendo un breve riassunto, le ragazze formose dovrebbero optare per modelli morbidi e non troppo corti, le ragazze che vogliono mettere in risalto il punto vita dovrebbero optare per modelli aderenti e leggermente più lunghi, in modo da far puntare tutti gli occhi proprio sulla vita.

Lo scollo a barca è adatto invece a chi ha spalle magre e muscolose, assolutamente non è adatto alle ragazze che hanno spalle poco definite e un collo non troppo lungo.

Indossare pantalone a vita bassa e crop top a maniche lunghe

Questo è un errore che non possiamo perdonare a nessuna e non esistono eccezioni. Premesso che il top crop a maniche lunghe è una variante abbastanza rara del top crop classico, il pericolo è che l’impatto visivo risulti non equilibrato. Nel senso che le maniche sembrano tropo lunghe rispetto al tessuto che copre l’addome. Ovviamente questo squilibrio ottico aumenta a dismisura quando usiamo un indumento a vita bassa, che quindi lascia ancora più pelle scoperta.

Come evitare di correre questo rischio? Scegliendo un top non troppo corto ed indossando una gonna, un jeans oppure un pantalone a vita alta.

Indossare un crop top in pizzo con il reggiseno sbagliato

Partiamo da un presupposto molto semplice: il crop top in pizzo è uno di quegli indumenti che riesce a rendere sensuale qualsiasi outfit. Possiamo indossarlo con una minigonna ed un blazer ad esempio, ma anche con una gonna lunga, oppure un jeans e dei tacchi, meglio ancora se a spillo.

C’è un però. Questo indumento andrebbe indossato senza reggiseno per non alterare la trasparenza del pizzo, ma non sempre è possibile (pensiamo al caso delle ragazze con seno prosperoso oppure di crop top trasparente). Come avviare quindi a questo problema? Con un reggiseno senza spalline dello stesso colore del top. Un’altra alternativa validissima può essere il reggiseno adesivo. Esistono in commercio anche crop top foderati, che creano anche interessanti giochi di contrasti cromatici.

Indossare un modello con coppe con ferretto quando si ha il seno molto piccolo

Collegandoci al punto precedente, esistono in commercio anche dei crop top che hanno un “reggiseno incorporato”, vale a dire che hanno già una coppa con ferretto. Questo viene scelto in genere da ragazze con il seno molto piccolo, ma può essere un’arma a doppio taglio: se è vero che sostituisce il reggiseno, lo è anche che però deve essere riempito per bene, altrimenti il “vuoto” che si crea diventa ben visibile.

Cosa fare quindi nel caso di seno molto piccolo? Scegliere un crop top con maniche e incroci in una fantasia ricca e colorata. In questo modo si allargherà la percezione visiva ed il seno sembrerà più grande.