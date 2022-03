Come applicare la crema per il viso: evita gli errori più comuni

Applicare la crema viso non è così facile come pensi. Spesso si commettono degli errori veramente banali. Vediamoli insieme.

Questa volta parliamo della crema per il viso. Eh già, anche tu sicuramente ne farai uso, ma ti sei chiesta se la stai applicando nel modo corretto? La crema per il viso aiuta a lasciare idratata la tua pelle e l’idratazione come ben sai, è la parte più importante della tua routine di bellezza.

Perciò, se non la si applica in maniera adeguata si rischia di imbattersi in problemi di altra natura, che possono includere secchezza, prurito, e irritazioni. Quindi, vogliamo aiutarti elencando gli errori più comuni che si fanno quando si tratta di applicare la crema per il viso.

Applicare la crema per il viso: errori da non commettere

Sembrerà strano, ma molte donne applicano la crema per il viso in modo sbagliato. Molte pensano che si tratti di un’attività semplice ma in realtà non lo è affatto.

Per questo motivo, abbiamo deciso di elencare qui di seguito gli errori che vengono commessi più spesso quando si applica la crema per il viso.

La applichi sulla pelle sporca

Uno degli errori più gravi che puoi commettere è quello di applicare la crema per il viso sulla pelle sporca. Infatti, la crema aiuta a sigillare la barriera della pelle, che mantiene l’umidità e respinge batteri e allergeni.

Quindi, se la stai applicando sulla pelle sporca, ti renderai vulnerabile alle irritazioni. Inoltre, la tua pelle è più assorbente quando è umida, quindi non vorresti ottenere il massimo risultato dal prodotto? Per questo motivo, applica la crema per il viso sempre subito dopo esserti lavata in modo da lavorare con una base pulita.

Usi la stessa crema per il giorno e per la notte

In generale, una routine di cura della pelle dovrebbe essere diversa per il giorno e per la notte. La mattina sarebbe meglio applicare una crema per il viso con antiossidanti e SPF, mentre la notte se ne dovrebbe mettere una che si concentra sulla riparazione della pelle.

Non la applichi se hai l’acne

Sfatiamo un mito: le creme idratanti solitamente non ostruiscono ulteriormente i pori, incrementando la possibilità di acne. Però, non idratare affatto indurrà la tua pelle a produrre più grasso, aumentando la possibilità di acne.

Salti il collo

Uno dei più grandi segni rivelatori dell’invecchiamento è un collo e un décolleté rugosi. Il collo riceve una tonnellata di sole, quindi è fondamentale trattare il collo con la stessa quantità di attenzione che daresti al tuo viso. Sì, questo include una protezione solare e una crema idratante per il viso.

Non sei coerente

La coerenza e la pazienza sono fondamentali. Devi dare ai tuoi prodotti il tempo di funzionare e sviluppare una routine. Cambiare continuamente prodotti non vi darà risultati migliori. Una volta che inizi una routine, assicurati di seguirla.

Strofini troppo forte

Probabilmente siamo tutti un po’ colpevoli di questo, ma il tuo metodo di applicazione può danneggiare la tua routine di bellezza. Se strofini la tua pelle, quest’ultima reagirà. Per evitare che la pelle si danneggi e si corrughi inutilmente, sii delicata.

Il miglior approccio anti-invecchiamento è quello di applicare la crema per il viso delicatamente, con movimenti circolari e utilizzando i polpastrelli puliti. Utilizza l’anulare per applicare la crema idratante nelle zone più delicate (come gli occhi).

Applichi fragranze sulla pelle sensibile

Tutti amiamo una formula profumata, ma è proprio quel profumo che potrebbe causare problemi alla tua pelle. È già abbastanza difficile capire la miriade di ingredienti elencati sulla maggior parte dei prodotti di bellezza, per non parlare dei termini complicati che le marche usano per descrivere le fragranze. Il profumo non è necessario e non potrebbe fare altro che irritare la pelle. Attenzione però, solo perché qualcosa è senza profumo non significa che sia senza profumo.

Non profumato significa generalmente che il prodotto non ha una fragranza evidente, ma può contenere sostanze che neutralizzano o mascherano gli odori di altri ingredienti attivi (che non sempre hanno un buon odore). La cosa migliore è leggere la lista degli ingredienti per confermare che non siano presenti delle fragranze.