Ha partecipato al Grande Fratello con l’ex fidanzato: ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate Lidia Vella? La giovane partecipò al Grande Fratello 14, l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. E’ stata una delle protagoniste assolute di quell’anno, poi è scomparsa. Ecco cosa fa oggi.

Lidia Vella, siciliana ha partecipato come concorrente nel 2015, in quella che sarebbe poi stata l’edizione vinta da Federica Lepanto. E proprio insieme a quest’ultima le due hanno consumato un triangolo amoroso, quello che ha visto come protagonisti Lidia stessa e il suo ex fidanzato che ricordiamo e conosciamo tutti: Alessandro Calabrese.

Infatti alla fine dell’esperienza televisiva nel reality show i due decisero di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore, appassionarono non poco i telespettatori con il loro ritorno di fiamma.

L’ex gieffina aveva 23 anni quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, e di lavoro faceva la cameriera. All’interno della cada del Grande Fratello faceva coppia con la sorella gemella Jessica.

Sia Lidia Vella che la gemella Jessica con la loro spontaneità e il loro modo di fare conquistarono molti telespettatori. Jessica rimase più a lungo nella casa. Il percorso di Lidia al Grande Fratello durò invece poco più di un mese, fu infatti eliminata dopo 36 giorni.

Lidia Vella, dal Grande Fratello alla web influencer

Come succede un po’ a tutti, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 14 l’ex gieffina si fece strada nel mondo dello spettacolo. Ma soprattutto la giovane siciliana decide di aprire insieme alla gemella Jessica un canale su Youtube “LeVella” dove mostravano ai fan la loro quotidianità.

Lidia Vella dopo il reality, grazie alla visibilità raggiunta nella casa più spiata d’Italia, non si è mai allontanata dai riflettori. Oltre alle varie ospitate televisive ha conquistato un seguito sempre maggiore sui social.

Infatti dopo 7 anni, la ormai donna è uno dei volti più noti del programma. Oggi Lidia Vella è un’influencer molto nota e seguita, sul suo profilo Instagram conta 265mila.

follower. Infatti anche se sembra uscita dalle dinamiche televisive, continua ad avere un grande seguito e successo soprattutto nell’ambiente digitale dove posta contenuti di vita, lifestyle, moda, make up mozzafiato e scatti che la ritraggono anche insieme alla sorella Jessica.

È anche una speaker radiofonica, cura la rubrica Amore Airline nella trasmissione Non Succederà Più in onda su Radio Radio.