A volte dimagrire ci può risultare assai difficile: ecco i consigli per perdere peso senza faticare troppo ma adottando buone abitudini.

Può capitare a volte di non riuscire a dimagrire. Sembra che ci impegniamo ma poi i risultati stentano ad arrivare. Spesso capita che presi dalla fretta testiamo diete lampo con il risultato poi di riprendere subito i chili persi.

Scelte alimentari sbagliate, unite alle cattive abitudini fanno il resto. E l’ago della bilancia non scende, anzi, spesso otteniamo il risultato opposto. Come fare allora? Quali strategie adottare?

In vista della primavera occorre rimettersi in moto e studiare subito un piano d’attacco per rimettersi in forma: scopriamo i consigli per dimagrire senza faticare ma adottando sane abitudini.

Ecco le abitudini sane per dimagrire senza faticare

Finalmente hai deciso di metterti a dieta e di perdere quei chili di troppo con cui ormai non ti senti più a tuo agio. Per farlo hai trovato la motivazione e allora non resta che mettersi all’opera.

Il primo passo da fare è sicuramente studiare una strategia e seguire alcuni buoni consigli che ci permetteranno di perdere peso senza ricorrere a dieta drastiche e con poca fatica: scopriamo le buone abitudini da seguire.

1) Farsi seguire da un nutrizionista. A bando le diete fai da te, peggio ancora quelle lampo che ci permettono di calare nell’immediato di qualche chilo con il risultato però di riprendere subito i chili persi, non appena mettiamo in bocca qualcosa di troppo. Un esperto del settore saprà sicuramente studiare una dieta su misura in base alle nostre esigenze e che ci permetterà di alimentarci in modo salutare.

2) Mangiare piano. Molti hanno l’abitudine di mettersi a tavola e abbuffarsi. Nulla di più errato. In questo modo infatti si mangerà di più, perché la sensazione di sazietà impiega almeno 20 minuti ad arrivare da quando si è introdotto il cibo. Più corriamo nel nutrirci, e meno ci sentiremo sazi, e saremo portati a introdurre più cibo di quanto realmente necessitiamo.

3) Perdere peso lentamente. Più si perde peso piano e più i risultati saranno duraturi nel tempo. In genere i nutrizionisti consigliano di perdere tra i 500 grammi e il chilo a settimana così da non sottoporre l’organismo a stress.

4) Non pensare solo alla bilancia. Molti hanno l’abitudine di pesarsi ogni giorno. Questo dal punto di vista psicologico è sbagliato anche perché non è detta che se un giorno siamo qualche etto in più dipenda dalla dieta, ma possono incidere altri fattori. Quindi è sempre bene pesarsi una volta alla settimana e meglio al mattino appena alzati.

5) Bere di più. Idratarsi è fondamentale quando si è a dieta. Tanti scordano di farlo invece l’acqua è fondamentale per perdere peso. Dona un senso di sazietà ed è indispensabile per i nostri processi fisiologici.

6) Fare colazione. Molti sottovalutano questo pasto che è invece il primo della giornata e deve apportare dal 20% al 30% dell’energia necessaria per tutta la giornata.

7) Pasti bilanciati. La dieta mediterranea è di solito considerata tra le più sane, ecco gli errori da non commettere quando si segue tale regime alimentare. Dunque, è importante il giusto apporto di tutti i nutrienti, senza tralasciare carboidrati o grassi cosiddetti buoni. Importante è consumarli nelle giuste quantità che ci indicherà il nutrizionista.

8) Fare gli spuntini. Ottimi per non arrivare al pasto successivo affamati, gli spuntini sono ideali per attivare il metabolismo, importante è farli light. Qui trovi una serie di spezza-fame a basso contenuto calorico secondo i migliori abbinamenti.

Grazie a questi pochi e semplici consigli utili riusciremo a dimagrire meglio e senza faticare.