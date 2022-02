Dieta mediterranea: ecco gli errori più comuni da non commettere

La dieta mediterranea è uno dei modelli più sani: ecco gli errori più comuni da non commettere quando si segue tale regime alimentare.

Più che un programma dietetico la dieta mediterranea è uno stile di vita basato su regole per un’alimentazione varia, sana ed equilibrata. Un tipo di alimentazione corretta che racchiude le tradizioni delle popolazioni mediterranee.

In particolare Italia, Spagna, Grecia, ovvero tutti quei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Un modello per un’alimentazione sana che non va a contare le calorie nello specifico ma piuttosto si concentra sul consumo di cibi naturali.

Non resta che scoprire allora quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si segue la dieta mediterranea. Ecco quello che è bene mangiare e come farlo e cosa invece è bene evitare.

Ecco gli errori da non commettere con la dieta mediterranea

Nella dieta mediterranea si parte dal presupposto che del fabbisogno calorico il 55%-65% debba derivare dai carboidrati, il 20%-30% dai grassi, mentre il 10%-15% dalle proteine. Cereali, frutta, verdura, sono alla base della piramide alimentare, e da inserire tra i pasti principali poi si sale e troviamo latticini, olio d’oliva, frutta in guscio e spezie, da consumare giornalmente.

Da inserire invece qualche volta durante la settimana pesce, pollame, uova e legumi e in cima alla piramide troviamo carne rossa, salumi e dolci, da consumare però solo una volta alla settimana.

Premesso che la dieta mediterranea apporta tutta una serie di benefici al nostro organismo scopriamo quali sono gli errori più comuni che è bene evitare per farla funzionare alla perfezione.

Spesso infatti pur pensando di seguire uno stile di vita sano commettiamo alcune sbagli anche in maniera inconsapevole. Ecco allora una piccola guida per cercare di seguire la dieta mediterranea senza incappare in errori.

1) Assumere troppi carboidrati. Nella dieta mediterranea sono previsti sia il pane che la pasta, ma dobbiamo rispettare alcune regole. Ad esempio meglio assumere il pane integrale che si può mangiare nelle giuste quantità a colazione, pranzo e cena. Se mangiamo la pasta però non dovremmo consumare il pane.

2) Dimenticare l’attività fisica. Nel bacino del Mediterraneo le persone durante la giornata si dedicavano alla agricoltura o alla pastorizia. Ciò significa che avevano un grande dispendio energetico. Ovvio che se assumevano 2500 calorie andava bene. Lo stesso numero di calorie però a fronte di una vita sedentaria è eccessivo. Ecco perché è opportuno praticare attività fisica costante e regolare.

3) Esagerare con le porzioni. I popoli mediterranei visto che spesso non erano ricchi consumavano le porzioni in modo ridotto. Tutti quegli alimenti più costosi come l’olio, il vino, il formaggio o la carne venivano consumati con parsimonia, mentre frutta e verdura era più facilmente reperibili e quindi consumate in abbondanza. Così come cereali e legumi.

4) Condire troppo e abusare di alcolici. Olio e vino erano alimenti pregiati quindi si utilizzavano entrambi con moderazione.

5) Consumare prodotti conservati. Nelle epoche antiche era difficile la conservazione, gli unici alimenti conservati che tali popoli consumavano erano i frutti secchi e i formaggi ma in genere consumavano prodotti freschi. Ecco perché per seguire la dieta mediterranea alla lettera è sempre meglio dare spazio alla stagionalità degli alimenti e prediligere alimenti freschi.