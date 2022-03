Belen Rodriguez a Le Iene indossa un look da far girare la testa!

Belen Rodriguez durante la conduzione dell’ultima puntata del programma “Le Iene” ha sfoggiato un look da far girare la testa, in perfetto stile street style in linea con le tendenze 2022! Volete sapere tutto sul suo look? Leggiamolo insieme!

Ogni mercoledì in prima serata va in onda sul canale Mediaset Italia 1 uno dei programmi più veritieri e irriverenti del momento: “Le Iene”! Come abbiamo già avuto modo di vedere, ad affiancare Teo Mammuccari alla conduzione del programma quest’anno è andata in aiuto Belen Rodriguez! Oggi però in questa guida di stile non parleremo del programma, degli ospiti o dei servizi, parleremo dei look. Nello specifico del look indossato da Belen Rodriguez che ha fatto infuocare il web! Siete curiose? Scopriamo tutti i segreti dell’outfit della presentatrice de “Le Iene”, qui su CheDonna!

Conosciamo Belen Rodriguez da molti anni oramai, e sappiamo della sua personalità esuberante e allegra, soprattutto su palchi e teatri, in più sappiamo della sua passione per la moda.

Oltre ad avere un gusto in fatto di fashion originale e al passo con le tendenze, ha creato una propria linea di abbigliamento insieme ai fratelli Jeremia e Cecilia, Hinnominate, e una di costumi e abbigliamento da mare, Me Fui.

Tutto questo per capire che dal punto di vista della moda, da Belen possiamo aspettarci solo grandi cose.

E pensate che questa volta abbia soddisfatto le nostre aspettative? Assolutamente si! Belen Rodriguez ha condotto la puntata di mercoledì 2 marzo indossando un look da far girare la testa!

Scopriamo insieme tutti i dettagli del look trendy indossato da Belen Rodriguez a “Le Iene”!

Belen Rodriguez a “Le Iene” sceglie David Koma per il suo look da conduttrice!

La conduttrice del programma Mediaset non ha utilizzato una sola tendenza della primavera 2022, bensì 3. Quali?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo cosa ha indossato Belen Rodriguez durante l’ultima puntata de Le Iene:

la conduttrice ha scelto un total look firmato David Koma, uno degli stilisti più richiesti del momento. Nello specifico Belen ha indossato una camicia nera con colletto e tasche frontali nera di ecopelle modello oversize (£ 447,50), portata all’interno di una mini gonna a vita alta anch’essa nera in ecopelle con due inserti cut-out tondi sull’estremità frontale (£330,00). Il tutto abbinato ad un paio di pump heels bianche, open toe, con tacco largo quadrato e laccetto in caviglia.

Perché ci piace così questo look? Perché racchiude tre tendenze moda del 2021:

il tessuto ecopelle sarà tra i principali protagonisti della moda delle prossime stagioni i tagli cut-out continuano ad essere l’elemento trendy della primavera le scarpe con il tacco nel 2022 devono essere esagerate e vistose, come quelle che ha indossato Belen. A proprosito, lo sapete che le scarpe trendy della primavera hanno il tacco e luccicano come gioielli?

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il look di Belen Rodriguez a “Le Iene”!

Alla prossima guida di stile! Per scoprire tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!