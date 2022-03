Le scarpe trendy della primavera hanno il tacco, e luccicano come gioielli!

Le scarpe più trendy della primavera hanno il tacco, e luccicano più dei gioielli più preziosi! Dopo tutto le scarpe di una donna sono il pezzo forte dei nostri outfit! Scopriamo in questa guida di stile targata CheDonna quali tacchi dovremo assolutamente avere!

La Parigi Fashion Week, come quelle precedenti, parla chiaro: le scarpe sono la vera rivoluzione in fatto di fashion. Colorate, spiritose, sensuali e soprattutto luminose! Esatto, e noi che siamo delle perfette fashion lovers non possiamo farci sfuggire nessun dettaglio trendy. E allora scopriamo insieme quali saranno le novità della moda in fatto di scarpe con il tacco, qui su CheDonna!

Dal 1 marzo la capitale francese ospita la Parigi Fashion Week, settimana della moda in cui la città ospita le sfilate più IN, i brand di lusso e tanto stile.

E lo stile non si fa attendere, perché oltre a quello portato in auge dagli stilisti sulle passerelle c’è quello street, letteralmente delle strade, luogo in cui personaggi famosi, influencer e semplici amanti del fashion indossano look sfavillanti, con cui affermare la propria personalità e il proprio gusto in fatto di moda.

Il protagonista di questa guida di stile non è un solo accessorio, ma il perno centrale di tutto il fashion della primavera. Di cosa stiamo parlando? Delle scarpe con il tacco!

Scopriremo insieme quali saranno i modelli più IN per la primavera 2022, quali non dobbiamo farci sfuggire e come creare gli outfit migliori.

Siete pronte? Iniziamo!

Le scarpe più trendy della primavera 2022 sono i tacchi! Colorati, luminosi e glamour!

Abbiamo visto l’influencer Leonie Hanne sfoggiare sabot fucsia, décolleté gialle e stivali cuissardes verde fluo. La cantante e adesso guru della moda e del make-up Rihanna ha sfoggiato gli stivali neri in vernice modello cuissardes firmati Amina Muaddi con un abito di velo nero trasparente a mostrare la pancia in dolce attesa. Chiara Ferragni invece sabot fucsia con calzino a vista. Questo per dire che le scarpe con il tacco della primavera prossima devono essere extra!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali modelli di scarpa con tacco dovranno essere nostri:

sabot colorati : per sabot si intende quel particolare modello di scarpa che non presenta tomaia attorno al tallone. I modelli più di tendenza sono a punta con tacco fino almeno 10 cm, oppure open toe con tacco largo quadrato. L’importante però è che sia colorato!

: per sabot si intende quel particolare modello di scarpa che non presenta tomaia attorno al tallone. I modelli più di tendenza sono a punta con tacco fino almeno 10 cm, oppure open toe con tacco largo quadrato. L’importante però è che sia colorato! décolleté a punta : i grandi classici sono sempre la scelta migliore. Ancora di più se rivisitati al passo con le tendenze! Scarpe con tacco e punta in raso, in plastica trasparente, ricamate o con gioielli intarsiati. Non ha importanza come, l’importante è che sia décolleté.

: i grandi classici sono sempre la scelta migliore. Ancora di più se rivisitati al passo con le tendenze! Scarpe con tacco e punta in raso, in plastica trasparente, ricamate o con gioielli intarsiati. Non ha importanza come, l’importante è che sia décolleté. stivali alti colorati: questo è stato decisamente l’anno degli stivali. Lasciati nel dimenticatoio del fashion per qualche tempo, sono finalmente di tendenza! Lo stivale della primavera è a punta e con il tacco a spillo. Gambale alto fino a sotto il ginocchio e morbidi sulla gamba. Da scegliere colorati o in tessuti lucidi, come la vernice o l’ecopelle. Da utilizzare rigorosamente con la gamba nuda, quindi si a gonne, vestiti o giacche blazer vestito, no assoluto a jeans skinny!

Ecco quali scarpe dovranno essere nostre secondo le ultime tendenze. In più ecco i 5 capi da avere assolutamente secondo la Paris Fashion Week!

Termina qui la guida di stile più fashion del momento targata CheDonna, incentrata sulle scarpe con il tacco più trendy per la primavera 2022 secondo la Paris Fashion Week!

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!