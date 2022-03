Dayane Mello è una delle modelle più amate dal grande pubblico e molti la ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. Ma Dayane Mello è rifatta? Ecco una foto del suo passato che svela il segreto.

Dayane Mello è una modella e un personaggio televisivo di indubbio fascino. Ma la sua bellezza è davvero tutta naturale? Ecco com’era qualche anno fa.

Nata in Brasile, Dayane ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 16 anni. Dopo aver vinto un concorso di bellezza si è trasferita in Cile per lavorare come modella per una piccola agenzia. Nonostante si trattasse di una agenzia modesta, in breve tempo Dayane è riuscita a diventare una delle modelle più richieste in America Latina.

Dayane ha in seguito firmato un contratto con la prestigiosa Elite Model Management ed è diventata la protagonista di diversi servizi fotografici, viaggiando in luogo e in largo per il mondo.

Ha collaborato, negli anni, con brand di prima grandezza come L’Oréal, Breil, Yamamay, Intimissimi e Colmar. ha inoltre preso parte ad alcuni video musicali dei rapper will.i.am ed Emis Killa. Nel 2014 ha avuto la figlia Sofia dalla relazione con Stefano Sala.

Dal 14 settembre 2020 al 1º marzo 2021 la Mello ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, classificandosi al quarto posto.

Nel 2015 è stata inoltre la protagonista del calendario sexy della rivista For Men, e nel 2021 ha lanciato una linea di prodotti per la cura del corpo chiamata DAY Dayane And You, per la cui realizzazione ha preso spunto dalle varie città del mondo in cui ha vissuto.

Ma Dayane Mello è rifatta?

Molti sono però convinti che la bellezza di Dayane non sia del tutto frutto dei suoi buoni geni. Dietro a cotanta bellezza, infatti, si dice ci sia la mano esperta di un chirurgo plastico (cosa che accade spesso con le dive dello spettacolo).

In realtà, nonostante le voci insistenti (e, spesso, invidiose) pare che la bellezza di Dayane sia invece assolutamente naturale. Infatti, se si confrontano le sue foto di quando era più giovane con quelle attuali si può notare chiaramente che i suoi lineamenti non hanno subito variazioni.

Insomma, si può dire che Dayane sia davvero una bellezza acqua e sapone, senza ‘se’ e senza ‘ma’!