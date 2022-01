Dayane Mello è recentemente tornata in Italia dopo aver partecipato al reality show ‘made in Brazil’ La Fazenda. Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la showgirl ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su cosa è realmente accaduto durante la sua partecipazione al programma. Ecco successo davvero nel programma. Ecco la verità raccontata da Dayane Mello sul presunto dramma vissuto.

A seguito di alcuni video sospetti, i fan di Dayane Mello hanno espresso la loro preoccupazione riguardo la possibilità che fosse stata soggetta ad abusi da parte di uno dei concorrenti del reality brasiliano La Fazenda. Ecco la sua verità.

La verità di Dayane Mello sul presunto dramma vissuto

La presunta molestia sessuale su Dayane Mello ha avuto una grande eco mediatica, non solo in Italia. Le voci infatti sono arrivate fino in Brasile e hanno comportato la squalifica del concorrente incriminato.

Mesi dopo l’accaduto, a reality terminato, Dayane ha fatto ritorno in Italia ed è rimasta scioccata dalla strumentalizzazione della notizia del suo presunto abuso che, a suo dire, non c’è mai stato.

“La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”, ha affermato la Mello a Verissimo davanti a una corrucciata Silvia Toffanin.

“So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione”. E ha aggiunto: “Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle il peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa e ho detto la verità. Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo”.

La modella ha espresso inoltre la sua delusione per come il caso è stato trattato dai media italiani: “Molte persone che non mi conoscono hanno strumentalizzato questo episodio, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta e che mi ha reso triste. Sono a posto con la mia coscienza ed è l’unica cosa che mi interessa”.