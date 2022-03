Belen Rodriguez incantevole: in montagna lascia tutti senza fiato

Belen Rodriguez incantevole: in tuta durante un weekend in montagna, la showgirl argentina lascia tutti senza fiato.

Per Belen Rodriguez il tempo non passa mai. Anno dopo anno, la showgirl argentina è sempre più bella e, di fronte alle ultime foto pubblicate su Instagram, i fan restano letteralmente senza fiato. Ufficialmente single dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì, Belen si sta dedicando totalmente ai suoi figli e al lavoro.

Attualmente impegnata con Le Iene Show che conduce insieme a Teo Mammucari, prima di tornare in onda con il programma di Italia 1, Belen si è concessa un weekend in montagna regalando ai suoi milioni di fan delle foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato.

Belen Rodriguez in tuta: uno spettacolo della natura

Con un abito elegante o con un jeans, in bikini o con una semplice tutta, il risultato per Belen non cambia: la showgirl argentina resta sempre assolutamente meravigliosa. Dopo due gravidanze, il fisico di Belen è esattamente come quello che sfoggiava all’inizio della sua carriera. Curve mozzafiato in perfetta forma avvolte da una tuta aderente che, nella foto che vedete qui in basso, incantano tutti i suoi followers.

Con Belen che alle Iene ha sfoggiato un fisico da far girare la testa, ci sono anche la sorella Cecilia e il fratello Jeremias con la fidanzata. Ancora una volta, la showgirl argentina sceglie di circondarsi dell’amore della sua famiglia che è sempre rimasta al suo fianco sostenendola in tutte le sue scelte.

In montagna, Belen si allontana anche del gossip che l’ha travolta nelle ultime settimane. Sono bastate alcune foto in cui è stata pizzicata insieme a Stefano De Martino per scatenare il gossip intorno ad un ipotetico ritorno di fiamma che, entrambi, hanno smentito. Belen e Stefano hanno chiarito il loro rapporto spiegando di essere due genitori separati che trascorrono del tempo insieme.

Nessun nuovo amore, dunque, nella vita della Rodriguez che, ora, dedica tutto il suo tempo libero, quando non lavora, a Santiago e Luna Marì, gli amori più grandi della sua vita.