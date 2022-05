I sandali con il tacco sono trendy e sensuali, ma non indossarli mai così

I sandali con il tacco sono l’accessorio trendy e sensuale dei nostri outfit in primavera e in estate! Perfetti per la cena romantica o per la cerimonia elegante. Insomma, sono le scarpe da avere! Ma evitate in tutti i modi questi errori di stile!

Da Selena Gomez, a Blake Lively per arrivare alle sorelle Hadid, tutte le star amano i sandali con il tacco. Li indossano negli outfit street-style, durante le cerimonie eleganti e in ogni look trendy. Insomma, i sandali con il tacco sono le scarpe che ogni donna dovrebbe indossare nei propri look primaverili ed estivi. Ma attenzione, perché l’errore di stile è sempre in agguato!

È arrivato il caldo con le belle giornate assolate. Si è aperta la stagione degli aperitivi vista mare, le lunghe passeggiate in centro città e le feste sulla spiaggia. Per non parlare delle tantissime cerimonie alle quali siamo state invitate!

E noi che siamo delle vere fashion lovers a cosa stiamo pensando? Solo ed esclusivamente agli outfit che andremo ad indossare!

Gonne, vestiti, top, giacche blazer, colori sgargianti: questi sono gli elementi di cui si comporranno i nostri look per le prossime stagioni.

Ma con quali scarpe abbinare i nostri outfit più trendy? Con i sandali con il tacco!

Comodi, di tendenza e sensuali, i sandali con il tacco sono le scarpe femminili che ogni donna dovrebbe possedere nella propria scarpiera.

Ma fate attenzione agli errori di stile, perché se indossati nel modo sbagliato i sandali con il tacco possono rendere il vostro look da top a flop in un attimo!

I sandali con il tacco sono le scarpe della primavera e dell’estate! Evita assolutamente questi errori di stile!

Se pensate che sia facile indossare i sandali con il tacco vi sbagliate di grosso, perché queste scarpe, benché siano belle e di tendenza, nascondono delle insidie di stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori di stile da evitare in tutti i modi quando indossiamo i sandali con il tacco:

sandali e pantalone lungo: i pantaloni a zampa d’elefante sono di tendenza in estate e in primavera, ma non indossarli mai con i sandali. L’effetto non è dei migliori. Indossa sempre i tuoi sandali con un pantalone che arrivi in caviglia.

i pantaloni a zampa d’elefante sono di tendenza in estate e in primavera, ma non indossarli mai con i sandali. L’effetto non è dei migliori. Indossa sempre i tuoi sandali con un pantalone che arrivi in caviglia. abiti corti: s e non stai andando ad una festa in discoteca evita di indossare i sandali con il tacco con gli abiti troppo corti. Otticamente queste scarpe allungano la gamba e fanno sembrare i tuoi abiti ancora più corti. Quindi attenzione all’occasione!

e non stai andando ad una festa in discoteca evita di indossare i sandali con il tacco con gli abiti troppo corti. Otticamente queste scarpe allungano la gamba e fanno sembrare i tuoi abiti ancora più corti. Quindi attenzione all’occasione! troppo larghi: non c’è cosa più brutta di vedere la scarpa troppo larga. Oltre ad essere scomodo, il sandalo con il tacco deve essere attaccato al piede. Non deve mostrare di essere largo. A proposito, per la cerimonia elegante scegli i capi trendy di Zara! Ecco cosa acquistare!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonisti i sandali con il tacco.

Alla prossima guida di stile! Il fashion e il divertimento sono assicurati!