La bellissima Camila Morrone, musa di Calvin Klein, incarna perfettamente l’essenza del brand americano nella campagna denim Primavera 2024.

Camila Morrone, 26 anni, è il volto della nuova campagna denim di Calvin Klein per la Primavera 2024. Fotografata da Josh Olins per le strade di New York City, la modella e attrice argentina sfoggia una serie di capi che combinano stile contemporaneo e comfort casual.

La nuova collezione Calvin Klein celebra la versatilità del denim, con pezzi senza tempo da abbinare stagione dopo stagione, oltre ai modelli più di tendenza come i jeans a botte e quelli a gamba larga e vita alta, per reinventare con stile il guardaroba primaverile. Il servizio fotografico mette in luce anche lo Sculpt Denim Bodycon Dress, un abito aderente in denim scolpito che sposa senza sforzo l’estetica classica del marchio con i trend più attuali della moda.

Camila Morrone volto della campagna Calvin Klein Denim SS24

Camila Morrone con la sua bellezza naturale è un’icona di stile contemporaneo. Il suo connubio con il celeberrimo denim del brand è una combinazione perfetta per la stagione primaverile. Nelle immagini della campagna, la modella passa con disinvoltura da abiti in denim strutturati a t-shirt rilassate, dando vita a look eleganti e funzionali. E suggerisce alcuni trend per questa Primavera Estate.

Ad esempio il denim in stile monocromatico, che dona al look un tocco super raffinato. Oppure un paio di jeans dal lavaggio chiaro indossati con una cintura in pelle nera a contrasto. O ancora, la semplicità e la raffinatezza di una camicia bianca abbinata sd un paio di jeans scuri a gamba larga.

I capi della collezione Denim Primavera 2024 di Calvin Klein sono un must-have per chi desidera un guardaroba elegante e funzionale. Camila Morrone ha conquistato il mondo della moda con il suo stile elegante e disinvolto, tanto da essere una delle più influenti fashion icon contemporanee.

Camila Morrone icona della moda contemporanea

La sua bellezza naturale e la sua personalità autentica l’hanno resa una musa per alcuni dei marchi più prestigiosi, non soltanto Calvin Klein ma anche Loewe, Coach, Burberry, Tiffany&Co e Victoria’s Secret. Nelle immagini della nuova campagna denim del brand newyorkese, la ex fidanzata di Leonardo DiCaprio sfoggia una lunga chioma ondulata e un make up no make up super naturale, in linea con le ultime tendenze beauty.

Sposando anche il concetto di sostenibilità di Calvin Klein, impegnato a ridurre a zero l’impatto della sua produzione sull’ambiente, realizzando il suo denim con l’utilizzo di materiali riciclati e biologici, e tecniche a basso impatto ambientale.