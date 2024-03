Stanche di buttare i vestiti per colpa dei pelucchi? Questo levapelucchi in offerta è la soluzione ai vostri problemi

Quanto spesso ci sarà capitato di buttare panni e vestiti soltanto a causa del grande numero di pelucchi formati su di essi a causa dell’usura? Quante volte abbiamo sprecato ore con le pinzette per togliere i peli dei nostri amatissimi animali domestici? La soluzione a entrambi i problemi si può trovare semplicemente utilizzando uno strumento specifico: un buon levapelucchi come questo in offerta al 50% su Amazon.

Un levapelucchi non è altro che una specie di piccolo rasoio elettrico con una singola testina rotante protetta da una sottile grata metallica puntellata da fori di varie dimensioni; basta passarlo delicatamente sulle superficie dei capi che si vogliono pulire per tagliare via tutti i pelucchi che si formano con la combinazione di polvere e peli.

È possibile impedire la formazione di pelucchi?

Al giorno d’oggi, che si acquistino indumenti con materiali di qualità o meno, i pelucchi sono impossibili da evitare; questo perché il pilling non è altro che il progressivo deterioramento delle fibre che compongono i vestiti a causa dell’utilizzo.

I pelucchi, se ci fate caso, tendono a comparire in maniera più aggressiva nelle zone degli indumenti che sono a contatto con altri indumenti e questo accade a prescindere dal tipo di fibra utilizzata per la creazione del capo; sia che si tratti di fibre naturali come il cashmere, sia che si tratti di fibre sintetiche come l’acrilico, i pelucchi saranno lì a rovinare i vostri vestiti.

Molto spesso per ovviare al problema dei pelucchi si buttano via direttamente i vestiti ma che fare invece se si tiene particolarmente al capo? I levapelucchi servono proprio a questo, non a caso vi avevamo consigliato questo prodotto tra i più efficaci nei rimedi casalinghi.

Il migliore amico della tavola da stiro: il levapelucchi Philips.

Piccolo e rapido, con tre dimensioni diverse per i fori della testina, il levapelucchi di Philips è l’aiutante perfetto per chi vuole far durare di più i propri indumenti.

La lama del rasoio che taglia via il pilling è regolabile in altezza, permettendo quindi al levapelucchi di eliminare le imperfezioni anche dai tessuti più delicati, il tutto consumando nel mentre pochissima energia elettrica. Il levapelucchi è alimentato con due batterie stilo AA ed è anche piuttosto silenzioso, con tanto di contenitore removibile per togliere rapidamente la sporcizia raccolta durante l’operazione di pulizia; regalate al vostro ferro da stiro un amico approfittando dell’offerta di Amazon che dimezza il prezzo del Levapelucchi.