Come indossare il denim in estate per essere fashion senza patire il...

Consigli per scegliere al meglio i capi di denim da indossare durante la bella stagione e abbinarli con stile.

Il classico tessuto di jeans, composto da un mix di cotone e di lino, la cui colorazione più nota è quella blu e il cui nome deriva dalla città francese di Nîmes (in origine era infatti noto come “tela de Nîmes”).

Stiamo parlando del denim, evergreen per eccellenza nella moda tornato, se così di può dire, recentemente ancor più alla ribalta.

Senza dubbio si tratta di un tessuto comodo e resistente, che si presta a diverse occasioni d’uso ma possiamo dire che è adatto anche a tutte le stagioni? A onor del vero un bel paio di jeans o una camicetta denim non sono propriamente i primi capi d’abbigliamento che ci vengono in mente in un’afosa giornata di luglio ma, a onor del vero, forse, ancora non ne conosciamo tutti i segreti.

Proviamo allora a esplorare con occhio più attento l’universo denim e a capire come entrarne a far parte anche durante la calura estiva.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Denim, come indossarlo in estate?

Prendiamo subito il via da un’innegabile verità a cui, sino ad oggi, non abbiamo forse dato il giusto peso: non tutti i jeans sono uguali. Ce ne sono di più pesanti, adatti per le fredde giornate invernali, e ce ne sono di più leggeri e quasi impalpabili, perfetti per affrontare il caldo estivo.

Un ottimo modo per constatare tutto ciò è prestare attenzione, letteralmente, a peso del capo in questione: i più leggeri saranno quelli su cui puntare quando il termometro sale oltre i trenta gradi.

Altro fattore da tenere a mente è che denim non equivale forzatamente a skinny. Esistono capi ampi che saranno perfetti per affrontare le giornate più torride, senza privarvi assolutamente del fascinoso effetto jeans.

Saranno poi i dettagli a rendere il vostro denim estivo. Optate allora per capi con ricami particolari, perfetti per conferire subito un tocco sgargiante al vostro look, o anche sul denim colorato, scegliendo magari tonalità pastello che fanno subito estate.

Potrete infine rendere il denim protagonista del vostro look abbinandovi capi basic e dai colori neutri o, perché no, giocandovi il tutto e per tutto su un look total denim, ancor meglio se giocato su sfumature differenti del medesimo tessuto. Sarete le degne eredi di Britney Spears e Justin Timberlake.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…