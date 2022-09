I casi principali in cui le scarpe con il plateau over andrebbero evitate

Ci sono scarpe che proprio non compreremmo mai e tra queste, fino a poco tempo fa, erano incluse anche le décolleté con plateau gigante proposte da alcuni brand. Vediamo quando metterle e quando scordarsi di averle prese.

Chi per curiosità e chi per essere in linea con le tendenze del momento, in molte hanno ceduto e si son decise a portarle ma in certi casi andrebbero davvero evitate. Le décolleté xxl più note e desiderate sono le Tan-Go di Valentino Garavani (890 euro) proposte in vernice per l’autunno – inverno 2022-2023 a scelta tra i colori nero, pink ed avorio.

In primavera ed in estate abbiamo visto uno sfoggio (social e non solo) di sandali e sneakers con il rialzo che, per quanto faccia guadagnare centimetri, mette comunque a rischio le nostre preziose caviglie visto e considerato che in Italia tra marciapiedi rovinati, strade dissestate e bellissime vie con sanpietrini è già difficile restare in equilibrio con una ciabattina flat. Ecco quando evitarle.

Innamorate del plateau? Ok, ma attenzione a queste scarpe per essere cool

Sembrerà assurdo ma queste scarpe stanno meglio ai fisici magri o comunque slanciati. Se si è minute vanno evitate come la peste, l’effetto personaggio dei fumetti sarà immediato e non è proprio il caso.

Per un’uscita romantica meglio orientarsi su una classica décolleté Louboutin, brand a parte è per far capire la tipologia. Se il vostro lui è “diversamente alto” per quanto sia naturalmente attratto dalle spilungone, si potrebbe sentire a disagio quindi o lo si avvisa prima dell’incontro o ci si tiene questo modello per un party con le amiche.

Non sarebbe nemmeno il caso di dirlo ma, di questi tempi, non si sa mai, per un colloquio di lavoro optare per il basic è quasi sempre un’ottima idea. Sia che siate appena uscite dalla Marangoni, sia che il master allo Ied vi renda (giustamente) piene di orgoglio, quando ci si propone al futuro boss è bene mostrarsi creative e dinamiche ma l’eccesso di una scarpa così, di prima mattina, potrebbe essere preso nel modo sbagliato.

Camuffarle sotto un abito lungo solo per sembrare più alte è un’altra mossa sbagliata. Questa specifica tipologia di scarpa vuole essere esibita quindi pensare ad un outfit sensato come nelle foto sopra ha più senso.

Se, nonostante tutto, si restasse convinte di procedere all’acquisto allora è bene ricordare che un plateau così importante va necessariamente abbinato con borse né troppo grandi né troppo piccole. La dimensione media è quella consigliata, in caso contrario si rischia uno strano effetto ottico nell’insieme. Quindi, con un po’ di esercizio a casa, possiamo farcela tutte!

Silvia Zanchi