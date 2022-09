Luca Argentero, dietro la scelta si cela un’amara verità: “Non avrei voluto dirlo”

By

Luca Argentero lo ha da poco confermato, ma dietro la bella notizia si cela un’amara verità: non avrebbe voluto dirlo.

Luca Argentero ha da poco ufficializzato che a tra non molto diventerà padre per la prima. A dire la verità l’annuncio non è partito da lui, ma da sua moglie Cristina Marino che sul suo profilo social ha ammesso che dietro al pancino sospetto si nascondeva molto di più di un semplice gonfiore ma una vita vera e propria.

I fan dell’attore sono scoppiati dalla felicità non vedendo l’ora di vedere il loro beniamino diventare padre per la seconda volta, ma dietro il lieto annuncio purtroppo però c’è un amaro retroscena di cui non tutti sono a conoscenza ma che l’attore ha voluto recentemente condividere con il suo pubblico durante il corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Luca Argentero ha svelato un amaro retroscena dietro l’annuncio della gravidanza che soltanto adesso ha voluto condividere con il suo fedele pubblico.

Luca Argentero: il retroscena dietro l’annuncio di Cristina Marino

Luca Argentero, durante il corso dell’intervista, ha ammesso che se fosse stato per lui non avrebbe annunciato subito l’arrivo del secondo figlio ma avrebbe aspettato che la gravidanza arrivasse un po’ più in la con le settimane. La scelta di “anticipare” il tutto è arrivata da Cristina Marino, che di recente al Festival del cinema di Venezia ha stregato tutti quanti con un abito da sogno.

“È stata lei a volerlo far sapere ed io ho rispettato la scelta“ ha ammesso l’attore durante il corso dell’intervista, aggiungendo di essersi limitato a rispettare la scelta di sua moglie che ha preferito agire diversamente. “Ma avrei preferito tenere ancora un po’ la notizia solo per noi“ ha subito aggiunto, mentre lei è stata di tutt’altro parere e durante l’intervista ha ammesso anche che grazie alla prima gravidanza, e alla prima volta da mamma, ha scoperto doti di sé che non conosceva nemmeno.

“A cominciare dal dono della pazienza“ ha ammesso con estrema sincerità. “Nina è molto impegnativa come tutti i piccoli di 2 anni. È anche molto intelligente” ha poi concluso rivelando che nonostante le difficoltà è fiera dei passi fatti fino ad oggi.