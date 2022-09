Cristina Marino a Venezia, il red carpet con Argentero e pancino: di chi è l’abito da sogno

Cristina Marino incanta sul red carpet di Venezia insieme a Luca Argentero e al pancino, l’abito da sogno che ha sfoggiato è di una grande firma della moda.

Lei è uno dei volti più amati in Italia. Cristina Marino è la splendida attrice dal fascino fuori dal comune che conquista ogni giorno di più l’attenzione mediatica. Nota per essere anche la moglie di Luca Argentero, la 31enne milanese è un vulcano di talento e vitalità.

Cristina è un vero fenomeno del web, con una pagina Instagram seguitissima da 621mila follower. Nella sua vita non c’è solo l’amore per il cinema, perché la Marino è diventata una fonte di ispirazione per moltissime grazie allo stile di vita che ha scelto di adottare. Si chiama BefancyFit un vero e proprio metodo da lei creato, raccontato anche in un libro e dal quale è nato un brand di prodotti dedicati al mondo dello sport e della salute.

Nelle sue giornate l’allenamento è imprescindibile e sul suo profilo social, l’attrice sfoggia un fisico strepitoso frutto della sua costanza e motivazione. Già da qualche settimana, però, gli attentissimi fan a cui non sfugge proprio nulla, avevano lanciato una lieta ipotesi. Forse per tenere ancora un po’ il fatto segreto, l’influencer si fotografava in primo piano, nascondendo un pancino che iniziava a crescere, ma la conferma è arrivata poco dopo: secondo bebè in arrivo in casa Argentero!

Regina di eleganza con drappeggio e lustrini, la Marino illumina Il Ballo della Luce così

Che Cristina Marino e Luca Argentero siano una delle coppie più belle e glamour del panorama del cinema non c’è ombra di dubbio. Con la sua incantevole bellezza l’attrice è scelta spesso come testimonial dei più grandi nomi della moda e, naturalmente, non si perde un evento mondano, sempre al fianco del suo amato marito.

Non potevano di certo non farsi vedere alla Mostra del Cinema di Venezia 79, che in questi giorni sta riunendo le più grandi star mondiali sul famoso tappeto rosso. I futuri genitori (bis) sono apparsi più splendenti e radiosi che mai in occasione de “Il Ballo della Luce”, evento speciale organizzato da Vanity Fair in collaborazione con Giorgio Armani. Ed è proprio con una creazione dell’iconico stilista italiano che la Marino ha reso omaggio al ritorno dello splendore del cinema dopo la pandemia, lasciando incantati con la sua eleganza.

Un abito morbido a manica lunga avvolgeva la silhouette di Cristina, con un leggero drappeggio frontale che metteva delicatamente in evidenza le forme del pancino appena accennate. Il tessuto, completamente impreziosito da micro-strass, donava una luce ancora maggiore alla bellezza dell’attrice. A rendere il look ancora più perfetto, un make-up sofisticato e luminoso firmato Armani Beauty, realizzato a colpi di highlighter e rossetto rosso Rouge D’Armani Mat 400, abbinato ad un hairstyle raccolto con ciuffi ricadenti sul viso. Che stile!