Lo slip dress è la scelta migliore anche a Venezia! Indossalo così!

Lo slip dress è l’abito che è stato scelto per la maggiore per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia! Perché? Questo modello di abito è la scelta più trendy del momento! Vuoi indossarlo anche tu? Fallo in questo modo!

Si sa che il red carpet del Festival di Venezia sia quello più di tendenza in assoluto, e che gli abiti indossati facciano scalpore! Nonostante sia di tendenza già da qualche anno, un particolare modello di abito è stato scelto per la maggiore dalle star sul tappeto rosso. Di quale modello stiamo parlando? Dello slip dress! E se vi dicessi che possiamo indossarlo nella vita di tutti i giorni mi credereste?

Il protagonista della guida di stile targata CheDonna di oggi è lo slip dress, che significa letteralmente “abito sottoveste”.

È una tipologia di vestito molto semplice, generalmente lungo fino alle caviglie, può presentare spacchi laterali, con bretella fina scollatura a V. Il segno distintivo dell’abito è il tessuto: deve essere o in seta o lucido effetto seta.

Fino a qualche anno fa lo slip dress faceva parte di quegli indumenti utilizzati per andare a dormire, come abito da notte oppure come sottoveste per gli abiti trasparenti.

Da poco tempo a questa parte, invece, l’abito sottoveste è tornato alla ribalta, diventando uno dei modelli di abiti più richiesti nel fashion e uno dei più indossati e postati sui social media, diventando virale.

Al Festival di Venezia la modella Irina Shayk ha indossato uno slip dress nero semplice con coda lunga firmato Pinko, mentre la cantante italiana Elodie ha scelto Maison Valentino, e nello specifico uno slip dress con un cuore come scollatura.

I look erano diversi, ma eleganti e misurati, dettagli dati proprio dalla tipologia del vestito.

E noi come possiamo indossare lo slip dress nella vita di tutti i giorni? Scopriamolo insieme!

Lo slip dress è l’abito più versatile in assoluto! Ecco come indossarlo tutti i giorni!

L’abito sottoveste è quel classico modello che tutte noi dovremmo tenere nell’armadio, perché quando non sappiamo cosa indossare ci salva la vita. Che sia per andare in ufficio, oppure per una cerimonia elegante, lo slip dress è sempre la scelta migliore. Proviamo ad indossarlo così per la vita di tutti i giorni!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare tre outfit perfetti per la quotidianità con lo slip dress:

abito e t-shirt: il look più semplice ma sempre d’effetto che si può creare è quello composto da abito, t-shirt bianca a mezza manica sotto e sneakers bianca. Casual ma trendy!

il look più semplice ma sempre d’effetto che si può creare è quello composto da abito, t-shirt bianca a mezza manica sotto e sneakers bianca. Casual ma trendy! camicia con manica a palloncino : se vogliamo rendere il tutto più particolare al posto della mezza manica indossiamo una camicia di cotone dalla manica lavorata. Chiudiamo il tutto con un sandalo con tacco e una borsa griffata.

: se vogliamo rendere il tutto più particolare al posto della mezza manica indossiamo una camicia di cotone dalla manica lavorata. Chiudiamo il tutto con un sandalo con tacco e una borsa griffata. cinta e giacca: ultimo, ma non per importanza, è il look composto da slip dress, stivale ankle boots, cintura in vita e giacca di pelle. Per uno stile biker e moderno! A proposito, L’outfit da primo giorno di lavoro è quello più importante! Ecco come crearlo!

Adesso che sapete tutti i segreti del fashion non vi resta che sperimentare e creare il vostro look! Sarete perfette!