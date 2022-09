Errori imperdonabili da non commettere con il caffè: solo così puoi gustarlo al meglio!

Commettendo questi errori imperdonabili con il caffè non potremo gustarlo al meglio: ecco tutto quello da non fare.

Il caffè è tra le bevande più diffuse e consumate dagli italiani, ma non solo. C’è chi preferisce l’espresso del bar, chi lo prepara a casa e chi invece è ancora legato alla vecchia moka.

Ogni scusa è buona per bere un caffè: al mattino per svegliarsi, dopo i pasti come digestivo, o per una pausa a metà mattina o metà pomeriggio. Insomma, ogni momento della giornata si può prendere un caffè.

L’unica cautela è non abusarne o non prenderlo alla sera se si soffre di insonnia. Molti però commettono errori imperdonabili sia per quanto riguarda la preparazione che sulla conservazione. Scopriamo allora cosa non fare per gustare al meglio caffè.

Ecco gli errori da non commettere con il caffè

Preparare un buon caffè per molti è una vera arte. Ecco perché è necessario non sbagliare commettendo errori durante la sua preparazione. Ad esempio scegliendo la giusta miscela, non tutte infatti sono gradite allo stesso modo.

Qui puoi conoscere il trucco per fare un caffè cremoso con la moka. Scopriamo allora quali sono gli errori da non commettere quando si prepara il caffè.

1) Lavare la moka con il sapone. Se si prepara il caffè con la moka non dovremo poi lavare la macchinetta con il sapone per le stoviglie, peggio ancora è metterla in lavastoviglie. Se da un lato non bisogna usare assolutamente il sapone, dall’altro lato dobbiamo però lavarla per eliminare i residui grassi ed oleosi rilasciati dal caffè a lungo andare. Basterà della semplice acqua calda e uno spazzolino per eliminare questo sporco e anche eventuale calcare che si può formare.

2) Pensare che il sapore del caffè sia necessariamente amaro. Molti lo pensano commettendo un errore. Il caffè per essere buono deve avere un gusto morbido e vellutato se viene tostato eccessivamente potrebbe però diventarlo. Qui scopri anche l’errore per non farlo amaro.

3) Conservare il caffè in frigorifero. Molti pensano che il caffè vada conservato in frigorifero commettendo uno sbaglio. Il suo aroma infatti si conserva in luogo fresco ma asciutto lontano dall’umidità quindi, cosa che invece, in frigo si trova. Meglio ancora se messo in riparo anche dalla luce. Inoltre è opportuno conservarlo in un contenitore a chiusura ermetica.

4) Non mescolare il caffè. Pur sembrando un’operazione banale è invece essenziale quando si prepara il caffè con la moka, e non con la macchina elettrica, ovvero, girare il caffè prima di servirlo. Se lo serviamo appena esce dalla moka sbagliamo perché il caffè non è perfettamente omogeneo. C’è una parte più corposa e una più acquosa. Quindi solo mescolandolo otterremo la giusta consistenza e intensità.

5) Bere acqua dopo il caffè. Se il caffè è buono l’acqua andrebbe bevuta prima per pulire la bocca così da accogliere questa gustosa bevanda. Se invece dopo il caffè necessitiamo di acqua significa che probabilmente il caffè bevuto non era dei migliori.

6) Berlo dopo la scadenza. Il caffè non è un prodotto che deperisce così facilmente. Tuttavia, nonostante si possa consumare dopo qualche mese rispetto alla sua data di scadenza potremmo incorrere in un caffè dal sapore meno buono visto che probabilmente avrà perso parte del suo aroma.