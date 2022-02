Con questo semplice trucco possiamo fare un caffè cremoso con la moka

Se prepariamo un caffè con la moka possiamo farlo cremoso: ecco il trucco per fare la cremina come un espresso.

Anche se ormai in moltissime case degli italiani ci sono le macchine elettriche per fare il caffè, tanti sono ancora legati alla “vecchia” moka, più tradizionale e caratteristica. Un utensile che sa di casa e famiglia.

L’aroma che sprigiona nell’aria la moka in effetti ha pochi eguali. Quell’odore caratteristico al mattino che inebria tutta la casa quando si mette sul fornello la macchinetta del caffè è qualcosa di unico.

Ma come si può ottenere anche con la moka un caffè cremoso e con la cremina proprio come un espresso? Scopriamo il trucco semplicissimo per fare un caffè gustoso simile a quello del bar.

Ecco il trucco per fare il caffè cremoso con la moka

Forse in tanti già lo conoscono ma per chi ancora non dovesse saperlo vogliamo rivelarvi un trucco per realizzare un caffè con la moka cremoso simile all’espresso. Nonostante ormai moltissimi italiani si siano dotati delle macchinette per il caffè elettriche, tanti altri preferiscono ancora utilizzare la moka.

Un rituale che prevede lo svolgimento di alcuni passaggi, come quello di mettere sotto l’acqua, poi di inserire il filtro, quindi di aggiungere il caffè macinato e fare la cosiddetta montagnola.

Senza però mai premerlo altrimenti il caffè non viene come dovrebbe essere ma diventa troppo concentrato e forte e alle volte può anche rischiare di non passare bene o peggio diventare amaro. Qui vi avevamo già rivelato un errore da non commettere per fare un caffè con la moka perfetto.

Una volta che abbiamo messo la polvere di caffè chiudiamo la macchinetta e voilà, ecco che è pronta per andare sui fornelli. Attendiamo qualche minuto e quando il caffè inizia ad uscire anche il suo profumo si inizia ad espandere in tutta la casa.

Ma è proprio qui che arriva il trucco per preparare un caffè con la moka cremoso e squisito. Per realizzare la cremina proprio come se fosse un espresso esiste un sistema molto semplice.

Abbiamo innanzitutto bisogno dello zucchero semolato. In un bicchiere di vetro versiamo i cucchiaini di zucchero in base a quante sono le tazzine di caffè che andremo a servire. Ad esempio se la moka è da 3 persone metteremo nel bicchiere 3 cucchiaini di zucchero.

A questo punto una volta che abbiamo posizionato la moka sul fornello a fiamma bassa, non appena iniziano ad uscire le prime gocce di caffè dovremo versarle nel bicchiere che abbiamo preparato in precedenza, con dentro lo zucchero.

Non ne serve una gran quantità, basterà la prima uscita del caffè, a questo punto con il cucchiaino andiamo a mescolare velocemente il caffè con lo zucchero come se stessimo facendo uno zabaione.

In pochi minuti vedremo come da questo miscuglio si formerà una deliziosa cremina. Ora non dovremo far altro che aggiungerla ad ogni singola tazzina di caffè che nel frattempo avremo versato.

Ed ecco che il nostro caffè con la moka è pronto. Con la cremina e già zuccherato è una vera e propria bontà.