L’errore che molti commettono quando preparano il caffè con la moka

Quando si prepara il caffè con la moka sono diversi gli accorgimenti ma tra questi è importante non commettere un errore: scopriamo quale.

Per preparare un buon caffè con la moka bisogna seguire alcuni piccoli accorgimenti che ci permettono di ottenere un risultato eccezionale. Quante volte ci è capitato di bere un caffè dal gusto poco gradevole.

Questo può succedere se si commettono alcuni errori. Niente di così difficile poi, basta solo seguire i giusti suggerimenti o i piccoli segreti delle nostre nonne. Uno sbaglio che sono in tanti a commettere e che non ci permette di assaporare il caffè con il suo piacevole gusto è più banale di quanto non si possa credere.

Un gesto così semplice che a volte però molti scordano di fare. Scopriamo allora qual è l’errore da non commettere quando si prepara il caffè con la moka per ottenere una bevanda gustosa e corposa, piacevole al palato e profumata.

Non fare questo errore quando prepari il caffè con la moka

Bere un buon caffè è un vero e proprio piacere. Appagante e energizzante il caffè è una bevanda che riscuote sempre un gran successo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. In molte case gli italiani preferiscono ancora prepararlo nella maniera più tradizionale ovvero con la moka, o la cosiddetta macchinetta.

In tanti però commettono errori che non permettono di realizzare un buon caffè dal gusto aromatico e piacevole. Ad esempio a molti viene un caffè amaro per niente gustoso al palato. E in questo caso l’errore risiede proprio nella preparazione del caffè.

L’errore che invece vogliamo sottolineare stavolta riguarda un gesto molto semplice che molti non fanno una volta che il caffè è risalito nella moka. Per avere una bevanda dal sapore piacevole infatti è opportuno girare il caffè mescolandolo bene.

A tal proposito basterà munirsi di un semplice cucchiaino e una volta che il caffè è salito tutto quanto nella parte superiore della moka, prima di servirlo sulle tazzine, dovrà essere mescolato bene.

Mescolare il caffè è un gesto fondamentale da compiere perché rende il caffè perfettamente omogeneo. Quando infatti risale nel recipiente superiore della moka non è tutto uguale, il primo che esce tende ad essere più corposo e andrà direttamente sul fondo.

L’ultimo che sale è invece più acquoso, ecco perché se andiamo a versare nella tazzina il caffè dalla moka senza prima averlo girato, la prima avrà un sapore meno intenso e una consistenza più leggera. Man mano che invece riempiamo le altre tazzine il caffè si farà più forte.

Ecco perché allora è bene mescolare il caffè dentro alla moka non appena risale così che quando andiamo a versarlo nelle tazzine avrà tutto lo stesso sapore: un gusto omogeneo e calibrato.

Girando il caffè nella moka con il cucchiaino non si farà altro che amalgamare la prima parte di bevanda uscita che ha una consistenza più densa alla seconda che risulta essere meno intensa di sapore e dalla consistenza più acquosa.