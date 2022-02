Chiara Ferragni come Victoria e Damiano dei Maneskin: web in tilt

Chiara Ferragni come Victoria e Damiano dei Maneskin: la più famosa influencer italiana sfoggia un look mozzafiato che incanta i fan.

Chiara Ferragni lascia tutti senza fiato con un look assolutamente mozzafiato che ha incantato i suoi milioni di followers. Bellissima, biondissima e in perfetta forma, la moglie di Fedez che è tornata da pochi giorni da New York, stupisce ancora con un outfit taregato Gucci che a molti ricordi i look sfoggiati nelle ultime settimane da Victoria De Angelis e Damiano David dei Maneskin.

Rossetto rosso, trucco leggero sugli occhi e una coronacina tra i capelli incoronano Chiara Ferragni, ancora una volta, la regina delle influencer. Tutto ciò che tocca la moglie di Fedez si trasforma in oro e uno degli ultimi look è destinato a lasciare il segno.

Chiara Ferragni in Gucci lascia tutti senza fiato e ricorda Victoria De Angelis e Damiano David dei Maneskin

Pantalone e giacca rosa firmati Gucci per Chiara Ferragni che indossa il tutto senza reggiseno. Sul seno, infatti, delle stelle di cerotto nero che rendono l’immagine della Ferragni ancora più sensuale. Un trucco, quello delle stelle sul seno che usa spesso Victoria De Angelis dei Maneskin che, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, in tutte le uscite, indossano abiti targati Gucci.

Come Victoria che, quando sale sul palco con i Maneskin è solita indossare maglie e giacche senza reggiseno coprendosi solo con dei cerotti regalando anche dei selfie mozzafiato ai fan, la stessa cosa ha scelto di fare Chiara come vedete nella foto qui in alto.

Il completo indossato in questa foto dalla Ferragni, inoltre, ricorda quello sfoggiato da Damiano David sul palco del Teatro Ariston durante l’ospitata nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Quello di Damiano, tuttavia, come potete vedere nella foto qui in basso, era di un colore diverso.

Sia con abiti causal che con un completo elegante come quello di Gucci indossato con disinvoltura, l’influencer resta una delle donne più belle. Del resto, la bellezza della Ferragni è indiscutibile come dimostrano le foto di ieri e di oggi.

E i fan, di fronte al nuovo look di Chiara, rispondono con migliaia di like e commenti.