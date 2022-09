Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno da poco fatto un annuncio davvero elettrizzante che è stato accolto con grande tripudio dai fan. Ecco cosa hanno rivelato!

L’attore Luca Argentero e la sua bellissima moglie Cristina Marino hanno da poco fatto il più lieto degli annunci. I due si sono conosciuti durante le riprese di Vacanze ai Caraibi nel 2017 e tra loro c’è stata subito intesa. Cristina, in particolare, ha raccontato: “Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico”. Un’amicizia che ne ha fatta di strada e si è poi tramutata in amore. Ecco la news dell’ultimo minuti su questa bellissima coppia che vi lascerà senza fiato!

Luca Argentero (a proposito, avete mai visto sua sorella?) e Cristina Marino hanno dato l’annuncio più bello che una coppia possa dare. I due stanno insieme ormai da diversi anni e la loro unione è andata consolidandosi nel tempo anche grazie all’arrivo di un nuovo membro della famiglia, la piccola Nina Speranza, che è la vera gioia della loro vita. Ora, però, sembra che la famiglia si stai per allargare…

Luca Argentero e Cristina Marino, l’annuncio inaspettato travolge i fan!

Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato di essere in attesa del loro secondogenito!

I fan della coppia sono subito andati in brodo di giuggiole quando la coppia ha pubblicato una bellissima foto su Instagram che li ritrae insieme alla primogenita Nina su una spiaggia al tramonto. Nella foro in questione la coppia si scambia un dolce bacio, mentre Luca tiene in braccio Nina e Cristina (in costume) mostra il pancione. “Io, te, Nina e una nuova luce”, si legge nella caption della foto.

Per tutta l’estate la nota influencer (da sempre icona fashion) e l’attore hanno tenuta ben nascosta la fantastica novità, con l’intento di sorprendere i fan a vacanze terminate. E la sorpresa c’è stata sicuramente e ha dato gioia a tutti. Tra i commenti alla foto spiccano quelli di Chiara Ferragni, che ha scritto un semplice “Congratulazioni”, aggiungendo un cuore rosso e quello estasiato di Lodovica Comello, che ha scritto “Auguri!!!!!!!!!”.