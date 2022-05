A chi sta bene il rossetto rosso ciliegia come quello di Valentina Ferragni?

Il rossetto rosso è un must di questa primavera, in tutte le sue sfumature: scopriamo il color ciliegia sfoggiato da Valentina Ferragni!

Il color ciliegia è un rosso intenso con sfumature di fuxia. Si tratta di un colore molto appariscente, che attira inevitabilmente l’attenzione dell’osservatore sulle labbra di chi lo indossa.

Meno deciso del rosso intenso, sicuramente più giovanile e sbarazzino è perfetto per creare look primaverili semplici ma di grande effetto.

Tra i molti punti a favore di questo colore c’è anche la sua grande versatilità, che lo rende perfetto sia per trucchi glamour sia per trucchi da giorno.

Sempre in virtù della sua grande versatilità può essere utilizzato per look adatti a tutte le età. Su una donna giovane può risultare romantico e pop, su una donna over 40 è invece giovanile, particolare e con un pizzico di eccentricità.

A chi sta bene il rossetto ciliegia come Valentina Ferragni?

Anche se è difficile da credere il rosso non è necessariamente un colore caldo. In cosmetica si parla infatti di rosso freddo e rosso caldo per indicare diverse sfumature di questo colore. Vale anche per il rosso ciliegia.

Il rosso ciliegia contiene infatti piccole quantità di blu / azzurro che trasformano il rosso puro nella meravigliosa sfumatura ciliegia. Ne deriva che è un colore sia caldo sia freddo.

Per questo motivo, il rossetto rosso ciliegia sta bene su tutti gli incarnati (quindi su pelli chiare e su pelli scure) ma soprattutto si armonizza con tutti i sottotoni (cioè freddi, caldi e neutri).

L’unico dettaglio a cui prestare attenzione quando si costruisce un look con questo rossetto è quindi la scelta del colore, che deve essere di una sfumatura perfettamente in armonia con il nostro incarnato.

Per fare la scelta giusta è necessario individuare il sottotono della nostra pelle.

Se hai occhiaie verdognole e vene dei polsi più verdi che blu significa che hai un sottotono caldo.

Se, al contrario, le tue occhiaie e le vene dei tuoi polsi appaiono bluastre o viola significa che il sottotono della tua pelle è freddo.

Se risulta piuttosto difficile individuare il colore delle tue occhiaie, che si presentano per lo più come zone brune sotto gli occhi, vuol dire che il tuo sottotono è neutro, quindi potrai giocare allegramente con tutti i colori e tutte le sfumature di make up possibili.

Come si abbina il rossetto ciliegia?

Dal momento che il rossetto ciliegia è così appariscente e così pop il nostro consiglio è di puntare su un look occhi elegantissimo e minimal come il winged eye liner.

Si tratta di un trucco super classico ed elegantissimo, scelto anche da Valentina Ferragni. Vanno benissimo anche tutte le variazioni grafiche del trucco con l’eyeliner che stanno avendo tanto successo negli ultimi mesi, ma bisogna tenere in considerazione un dettaglio.

I trucchi grafici e basati sull’eyeliner vengono bene solo su palpebre lisce e senza rughette. Se la palpebra comincia a presentare delle lievi “increspature” a causa dell’età, è meglio optare per un look differente.

Una buona alternativa all’eyeliner naturalmente è la realizzazione dello stesso trucco ma utilizzando una matita nera molto morbida, che renderà molto meno evidenti le imperfezioni della palpebra e lo sguardo meno duro.

Un’opzione diversa ma molto moderna è invece il contrast make up, che si basa sull’utilizzo di colori molto forti, molto intensi e molto diversi per il trucco occhi e per il trucco labbra. In questo caso è importantissimo abbinarli in maniera armonica e appropriata.

Ovviamente il rosso ciliegia è perfetto anche per vivacizzare il più classico dei look: anche un semplice e classico half cut crease realizzato in toni neutri o addirittura nude!

La realizzazione di un trucco occhi nude è la strategia perfetta per introdurre il bellissimo rosso ciliegia nel nostro trucco giornaliero senza strafare. In questo modo si metteranno in risalto le labbra senza appesantire eccessivamente l’aspetto finale del trucco e si potrà portare questo colore serenamente, senza sentirsi “too much”.