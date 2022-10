Se la tua pelle è affetta dall’acne non disperare, ci sono tecniche che possono risolvere il problema. Il rimedio naturale è un toccasana che sfiammerà il rossore.

Tra i peggiori inestetismi della pelle c’è senza ombra di dubbio l’acne, questa è una nemica che crea non pochi disagi a livello anche psicologico. Innanzitutto, prima di utilizzare prodotti o creme è necessario chiedere aiuto ad uno specialista che sa come gestire la problematica. Mentre seguire un consiglio di bellezza del tutto naturale, è tra le migliori soluzioni per iniziare un percorso di cura di sé indirizzato al benessere totale.

Parliamo di benessere totale perché spesso nella vita di tutti i giorni, a causa dello stress e degli imprevisti che possono capitare, ci si dimentica di coccolarsi un po’. Compiere anche un piccolo gesto verso la cura di sé, è il primo passo verso la salute.

La salute non è solo fisica, ma anche mentale ed emotiva, e tra tutti i guai, l’acne è tra quelli che vengono più condizionati dal fattore psicologico. Lo stress, la tristezza, l’ansia e tutto quello che unito ad ormoni e patologie specifiche, sono i colpevoli che provocano questo inestetismo a volte invalidante.

In una società in cui si è sempre più sotto l’azione rassicurante di un filtro e si curano meno i rapporti umani a favore di quelli digitali, la paura di essere sé stessi è aumentata. Essere la persona che si è implica anche mettere a nudo condizione di malessere proprio come l’acne.

Come già detto, se hai questo problema è bene che tu chieda aiuto ad uno specialista, nel frattempo noi ti consigliamo qualche rimedio naturale che non ti provocherà alcun danno, ma solo benefici. La ragione? Si tratta di trucchi da sempre sfruttati, e privi di qualsiasi agente irritante, perché fatti di ingredienti donati direttamente da Madre Natura.

Ecco di cosa si tratta, come puoi applicarli su te stessa, e i vantaggi che puoi avere. I rituali di bellezza contraddistinti da una skincare sana sono il nostro pane quotidiano, e non possiamo non condividerli con te.

Combatti l’acne in modo naturale, la pelle è tua amica!

La pelle è come un’amica che va curata nel tempo, ci si può litigare a volte per via di qualsiasi agente esterno ed interno, e proprio come nell’amicizia bisogna porre in essere rimedi adatti. La cura di sé non è un vizio, ma un atto di benessere e d’amore che mai e poi mai dovrebbe passare in secondo piano. L’acne può essere un incubo, ma ci sono delle soluzioni valide.

Solo chi ha vissuto sulla propria pelle l’acne può dire quanto sia difficile convivere con un problema del genere. Ad oggi se ne parla di più che in passato, ma comunque rimane una motivazione di stigmatizzazione sociale nei confronti di chi ne soffre.

E’ una patologia scaturita da molteplici cause e situazioni, tra le tante c’è anche l’inquinamento. La pelle è come una spugna che assorbe tutto quello che la circonda, e le polveri, lo smog e i batteri di qualsiasi natura, incentivano l’infiammarsi e il danneggiare la salute dell’epidermide.

Per questo stiamo per consigliarti dei trucchi del tutto naturali, per imparare a prendersi cura in sé in modo ecosostenibile. Questa tecnica farà bene sia a te che al mondo circostante.

Innanzitutto, occorre capire la natura del brufolo, perché ci sono casi di rossore, pustole o puntini sotto pelle. Ricorda anche di bere tanta acqua e di curare l’alimentazione e di fare sport se vuoi stare in salute. Infatti, come già accennato, anche prodotti in commercio possono aggravare la situazione perché ricchi di siliconi, plastiche e sostanze chimiche che intossicano l’organismo.

Se con il nostro rimedio non risolvi, nei casi più estremi, almeno hai la consapevolezza di aver nutrito in modo sano la pelle, e i benefici ci sono comunque. L’infiammazione delle ghiandole sebacee e del follicolo pilifero sono date dall’accumularsi di sebo e di cellule morte, che esistono comunemente sul viso. Come iniziamo a prenderci cura di noi?

Dalla detersione, se hai l’acne usa idrolati ed estratti di lavanda o camomilla, che sono tra gli sfiammanti naturali più efficaci. Mentre durante la settimana se vuoi davvero prenderti cura di te, fare due volte a settimana delle maschere rigeneranti è l’ideale.

Puoi sfruttare i frutti di madre natura, appunto le fragole, cetrioli e pomodori, sono il massimo per disintossicare i pori infetti. La loro azione purificante ed esfoliante è il massimo per la pelle. Come fare? Frulla la frutta che preferisci con del miele e del limone, vedrai che benessere.

Applica la maschera prima di andare a dormire, lascia in posa per 15 minuti, anche una ventina, e poi risciacqua con acqua tiepida. Alterna questo metodo a quello che ti stiamo per rivelare, il migliore contro l’acne.

Queste due tecniche vanno unite al trucco per eccellenza, quello di creare una maschera settimanale a base di oro dorato: il succo di limone! Fai questo gesto una volta a settimana, bagna un batuffolo di cotone con il succo, e passalo sul viso pulito nelle zone da trattare. Ogni volta che appoggi il batuffolo lascialo su per qualche secondo, in modo da far agire la Vitamina C in maniera efficace.

Fallo prima di andare a dormire, lascia agire per massimo 10 minuti, e poi risciacqua con acqua tiepida.

Compiendo questa skincare con costanza, la tua pelle diventerà sana e luminosa in modo del tutto naturale.