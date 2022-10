Pasta con zucca e crumble: il sapore della campagna arriva in tavola

Per le cene in famiglia o i pranzi in compagnia, la pasta con zucca e crumble è sempre una scelta vincente e molto economica

Basta poco per trasformare ingredienti semplici in un primo piatto da applausi.

Ve lo dimostriamo cucinando questa pasta con zucca e crumble, liberamente ispirata ad una ricetta di Davide Zambelli, food blogger molto seguito.

Pasta con zucca e crumble, accontenta tutti i gusti

La pasta con zucca e crumble è perfetta anche quando abbiamo ospiti. Se ci sono vegetariani o vegani, basterà eliminare lo speck e sostituire i formaggi (stesso discorso per gli intolleranti al lattosio)

Ingredienti:

400 g pasta corta

450 g zucca pulita

100 g porro

80 g ricotta vaccina

50 g grana grattugiato

10 cucchiai olio extra vergine di oliva

100 g speck

100 g pane raffermo

1 rametto rosmarino

100 g nocciole

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Puliamo il porro spuntandolo ed eliminando le foglie più esterne e dure. Una lavata e poi affettiamolo sottilmente mettendolo in padella con metà dell’olio extravergine previsto in ricetta. Accendiamo a fiamma bassa e lasciamolo rosolare.

Quando il porro ha preso calore e colore, aggiungiamo la zucca che abbiamo pulitoeliminando semini e filamenti interni e sbucciato, poi tagliato a dadini. Una presa leggera di sale fino e un mestolo di acqua per far cuocere la zucca.

Mettiamo il coperchio e lasciamola andare per almeno 15 minuti. Deve risultare morbida ma non disfatta. A quel punto insaporiamo con una macinata generosa di pepe e con il rametto di ros,marino tritato. Poi spegniamo e con i rebbi della forchetta schiacciamo la zucca per trasformarla in una cremina.

Tagliamo a striscioline lo speck (se non è quello già a dadini) e lasciamolo rosolare in padella con un cucchiaio d’olio. Quando diventa croccante, tiriamolo su con un mestolo forato e mettiamolo in un piatto.

Quindi caliamo la pasta in acqua salata e intanto prepariamo il crumble. Tagliamo a pezzetti il pane raffermo nel boccale di un mixer, quindi azioniamolo solo per pochi secondi. Deve essere sbriciolato, non diventare pangrattato. A quel punto ripassiamolo nella padella dello speck con 2 cucchiai di olio extravergine e quando diventa dorato aggiungiamo le nocciole tritate grossolanamente al coltello. Appena è pronto, rimettiamo in padella anche lo speck.

Scoliamo la pasta al dente, direttamente nella padella con la zucca e riaccendiamo il fuoco. Poi aggiungiamo anche la ricotta ben sgocciolata, mescoliamo bene e dopo avere spento mantechiamo con il grana grattugiato.

Quando impiattiamo, un filo di olio e una generosa spolverata di crumble prima di portare a tavola. Un primo piatto favoloso con poche mosse.