Louis Vuitton ha svelato la campagna della capsule collection Nautical 2024, parte della collezione SS24 disegnata da Nicolas Ghesquière

La nuova collezione Louis Vuitton Nautical 2024 è un’ode all’eleganza senza tempo dello stile marinaro. Questa capsule collection intreccia la raffinatezza delle creazioni della maison con uno stile chic marittimo in un connubio perfetto. La collezione, ispirata all’oceano, è dominata dalle righe alla marinara, elemento iconico dello stile Navy.

La palette cromatica, che spazia tra il blu navy, il bianco e il nero, evoca la potenza e la serenità dell’oceano. Per presentare la nuova capsule, la maison ha realizzato una campagna ambientata sul suggestivo sfondo della Costa Azzurra. Una serie di scatti dove le modelle mettono in evidenza questi capi che celebrano un’estetica casual ed elegante.

Louis Vuitton, la capsule collection Nautical 2024

La capsule Nautical 2024 si inserisce nella tradizione di Louis Vuitton e reinterpreta i codici senza tempo della Maison con un tocco marittimo. È un inno alle fughe al mare, un invito a vivere la bellezza di coste e riviere con stile e raffinatezza. Linee fluide e strutturate si uniscono a motivi marini grafici, creando un look perfetto per una stagione all’insegna dell’eleganza e della spensieratezza.

Blazer sartoriali, camicie abbottonate e gonne a pieghe danno vita ad un guardaroba arioso, sublimato da accenti grafici e cromatici, che celebra la passione di Louis Vuitton per i viaggi e l’avventura.

A completare i look, gli accessori della maison. Le iconiche borse LV, come la GO-14, si vestono di nuovi colori come il blu navy e il rosso, e sono impreziosite da dettagli nautici come nodi e borchie. Collane con catena ad ancora e orecchini con monogramma LV impreziosiscono l’outfit. Le sciarpe di seta, da portare al collo, legate tra i capelli o da usare per decorare una borsetta, completano la collezione Louis Vuitton e sono l’accessorio più chic della stagione!